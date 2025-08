Ρωσια: Λεωφορείο συγκρούστηκε με τρένο - Ένας νεκρός και 11 τραυματίες

Λεωφορείο στη ρωσική περιφέρεια του Λένινγκραντ συγκρούστηκε με τρένο με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να σκοτωθεί και 11 άλλοι να τραυματιστούν.

Την ανακοίνωση για τη σύγκρουση της εμπορευματικής αμαξοστοιχίας με λεωφορείο, έκανε σήμερα η διεύθυνση σιδηροδρόμων της εν λόγω περιφέρειας.

«Ο οδηγός του λεωφορείου εισήλθε στη διάβαση μπροστά από ένα τρένο εμπορευμάτων που πλησίαζε», ανακοίνωσε, μέσω του Telegram, η περιφερειακή διεύθυνση σιδηροδρόμων του Λένινγκραντ, στη βορειοδυτική Ρωσία.

