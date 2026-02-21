Μαζική η στρατιωτική ανάπτυξη των ΗΠΑ γύρω από το Ιράν - Τι έδειξαν δορυφορικές εικόνες

Ένα μοτίβο διπλής στρατηγικής φαίνεται πως ακολουθούν τις τελευταίες ημέρες οι ΗΠΑ σε ό,τι αφορά στα προαναγγελθέντα χτυπήματα κατά του Ιράν, την τελική απόφαση για τα οποία τα έχει -μεταξύ άλλων και- ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Ενώ οι συνομιλίες για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα προχωρούν, με τις δύο πλευρές να συμφωνούν στις 17 Φεβρουαρίου στη Γενεύη σε βασικές αρχές έπειτα από «εποικοδομητικές» συζητήσεις, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει προχωρήσει σε πρωτοφανή συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή, σε επίπεδα που, σύμφωνα με αναλυτές, δεν έχουν παρατηρηθεί από την εισβολή στο Ιράκ το 2003, περιγράφει η γαλλική Le Monde παρουσιάζοντας και τις σχετικές δορυφορικές εικόνες.

The United States Army briefly released new photos of its Dark Eagle Long Range Hypersonic Weapon, then deleted them without explanation.



Dark Eagle is a mobile, Mach 5+ hypersonic boost-glide missile system designed to hit heavily defended targets at long range.



The first… pic.twitter.com/H9bIWlNIlo — Clash Report (@clashreport) February 21, 2026

ΗΠΑ: Μαχητικά, ιπτάμενα ραντάρ και τάνκερ ανεφοδιασμού

Δορυφορικές εικόνες της Planet Labs που εξέτασε η Le Monde δείχνουν ραγδαία αύξηση της παρουσίας αμερικανικών μαχητικών στη βάση Muwaffaq Salti στην Ιορδανία. Στις 18 Φεβρουαρίου καταγράφηκαν 30 αεροσκάφη (μεταξύ αυτών F-15, F-35 και Growlers), ενώ δύο ημέρες αργότερα ο αριθμός είχε φτάσει τα 59.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η διαφορά σε σχέση με προηγούμενες περιόδους έντασης δεν είναι απλώς η παρουσία δυνάμεων, αλλά η συγκέντρωση και ο όγκος τους. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί -και- η ανάπτυξη ιπτάμενων τάνκερ ανεφοδιασμού και αεροσκαφών συντονισμού.

Στις 20 Φεβρουαρίου, 29 αεροσκάφη ανεφοδιασμού βρίσκονταν στις βάσεις Prince Sultan (Σαουδική Αραβία) και Al-Udeid (Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα). Συνολικά, σύμφωνα με στρατιωτικούς αναλυτές, 108 τέτοια αεροσκάφη έχουν εντοπιστεί σε βάσεις στον Ινδικό Ωκεανό, την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, εκ των οποίων 93 έφτασαν μετά τις 14 Φεβρουαρίου.

Παράλληλα, τουλάχιστον τέσσερα αεροσκάφη E-3C Sentry (AWACS) -ιπτάμενοι σταθμοί ραντάρ που μπορούν να εντοπίζουν πυραύλους, drones και αεροσκάφη σε απόσταση άνω των 400 χιλιομέτρων- κατευθύνθηκαν στην Αραβική Χερσόνησο, κλιμακώνοντας την ένταση και ενισχύοντας το επιχείρημα για ένα μελλοντικό πλήγμα στο Ιράν.

Around a dozen F-22 jets have transited through the UK en route to the Middle East, while large numbers of F-35s, A-10s, tankers, transports, and special operations aircraft have been spotted at Souda Bay in Greece. pic.twitter.com/IKwbxWjPlB — Clash Report (@clashreport) February 21, 2026

ΗΠΑ: Αεροπλανοφόρα και πολεμικά πλοία

Η κινητικότητα δεν περιορίζεται στον αέρα. Το αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford διέσχισε το Στενό του Γιβραλτάρ στις 20 Φεβρουαρίου, εισερχόμενο στη Μεσόγειο, συνοδευόμενο από τρία αντιτορπιλικά και περίπου 5.000 στρατιώτες.

Στην περιοχή βρίσκεται ήδη και το USS Abraham Lincoln, συνοδευόμενο από τρία αντιτορπιλικά κλάσης Arleigh Burke (περίπου 5.700 ναύτες). Στις 15 Φεβρουαρίου καταγράφηκε να πλέει ανοικτά του Ομάν. Νωρίτερα μέσα στον μήνα, μαχητικό F-35C από το συγκεκριμένο αεροπλανοφόρο κατέρριψε, σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (Centcom), ιρανικό drone που βρισκόταν «σε αυτοάμυνα».

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, επιπλέον αντιτορπιλικά και φρεγάτες έχουν αναπτυχθεί στην ανατολική Μεσόγειο, την Ερυθρά Θάλασσα και τον Περσικό Κόλπο, εξοπλισμένα με πυραύλους Κρουζ, αντιαεροπορικά και αντιβαλλιστικά συστήματα.

Παράλληλα, συστήματα Patriot αναπτύχθηκαν στη βάση Al-Udeid μεταξύ Ιανουαρίου και αρχών Φεβρουαρίου.

ΗΠΑ: Ανησυχία στο Ιράν

Το Ιράν, σε επιστολή προς τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, εξέφρασε ανησυχία για τη «συσσώρευση στρατιωτικού εξοπλισμού» και κατηγόρησε τις ΗΠΑ για πολεμοχαρή στάση. Δήλωσε ότι είναι έτοιμο να πλήξει «όλες τις βάσεις, εγκαταστάσεις και μέσα της εχθρικής δύναμης στην περιοχή» σε περίπτωση επίθεσης.

Στις 19 Φεβρουαρίου, ο Τραμπ δήλωσε ότι δίνει «10 έως 15 ημέρες» για να υπάρξει συμφωνία στο πυρηνικό ζήτημα, επαναλαμβάνοντας την επόμενη ημέρα ότι «εξετάζει» το ενδεχόμενο στρατιωτικού πλήγματος.

Το σκηνικό που διαμορφώνεται, σύμφωνα με την Le Monde, συνδυάζει διπλωματική πίεση και στρατιωτική ετοιμότητα, σε μια από τις πιο τεταμένες φάσεις των αμερικανοϊρανικών σχέσεων των τελευταίων δεκαετιών.

Με πληροφορίες από Le Monde

