Financial Times: Η Ουκρανία συμφώνησε με Ευρώπη και ΗΠΑ για σχέδιο πολυεπίπεδης εκεχειρίας με τη Ρωσία

Απεσταλμένοι από το Κίεβο, τη Μόσχα και την Ουάσινγκτον θα συναντηθούν στο Αμπού Ντάμπι αύριο, Τετάρτη και την Πέμπτη

Φωτ. ΕΡΑ
Δημοσίευμα των Financial Times υποστηρίζει ότι η Ουκρανία συμφώνησε με δυτικούς εταίρους ότι τυχόν συνεχιζόμενες παραβιάσεις από τη Ρωσία μιας μελλοντικής συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός θα προκαλέσουν συντονισμένη στρατιωτική απάντηση από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ.

Οι FT για την συγκεκριμένη πληροφορία επικαλούνται ανθρώπους που έχουν ενημερωθεί για τις συζητήσεις.

Το Reuters δεν μπόρεσε μέχρι στιγμής να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες αυτές.

Το σχέδιο εκεχειρίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Το σχέδιο συζητήθηκε σε αρκετές περιπτώσεις τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο μεταξύ Ουκρανών, Ευρωπαίων και Αμερικανών αξιωματούχων και θα περιλαμβάνει μια απάντηση σε πολλά επίπεδα σε τυχόν παραβιάσεις από τη Ρωσία μιας συμφωνημένης ανακωχής, ανέφερε η εφημερίδα.

Απεσταλμένοι από το Κίεβο, τη Μόσχα και την Ουάσινγκτον θα συναντηθούν στο Αμπού Ντάμπι αύριο, Τετάρτη και την Πέμπτη για συνομιλίες με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου, ανέφεραν οι FT.

Σχετικά με την πρόταση, οποιαδήποτε παραβίαση από τη Ρωσία μιας εκεχειρίας θα πυροδοτήσει απάντηση μέσα σε 24 ώρες, ξεκινώντας από μια διπλωματική προειδοποίηση και, εφόσον χρειαστεί, δράση από τον ουκρανικό στρατό προκειμένου να σταματήσει την παραβίαση, ανέφερε το δημοσίευμα.

Αν οι εχθροπραξίες συνεχιστούν πέραν αυτού, η πρόταση προβλέπει τη μετάβαση σε μια δεύτερη φάση με τη χρήση δυνάμεων από τον λεγόμενο συνασπισμό των προθύμων, που περιλαμβάνει πολλές χώρες μέλη της ΕΕ και τη Βρετανία, τη Νορβηγία, την Ισλανδία και την Τουρκία, σύμφωνα με τους FT.

Στο δημοσίευμα προστίθεται πως, σε περίπτωση εκτεταμένης επίθεσης, θα υπάρξει μέσα σε 72 ώρες από την αρχική παραβίαση συντονισμένη απάντηση από μια υποστηριζόμενη από τη Δύση δύναμη, που θα ενσωματώνει τον στρατό των ΗΠΑ.

Με πληροφορίες από Reuters και Financial Times

Διεθνή

