Ρωσική επίθεση με drones σε λεωφορείο στην Ουκρανία - 12 νεκροί

Στους 12 ανέρχεται ο, μέχρι στιγμής, απολογισμός των νεκρών της επίθεσης που εξαπέλυσε η Ρωσία -με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drone)- σε λεωφορείο στην Ουκρανία.

Άλλα επτά άτομα τραυματίστηκαν στην επίθεση στην νοτιοανατολική περιοχή του Ντνιπροπετρόφσκ, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιοχής, Oleksandr Hanzha.

Η επίθεση έλαβε χώρα μετά την εκτόξευση 90 drone από τη Ρωσία κατά τη διάρκεια της νύχτας, με 14 από αυτά να χτυπούν εννέα τοποθεσίες, όπως σημείωσε η ουκρανική πολεμική αεροπορία.

Ουκρανία: Διαρκείς οι επιθέσεις της Ρωσίας με drone

Μια γυναίκα και ένας άνδρας σκοτώθηκαν σε μια νυχτερινή επίθεση στην ανατολική ουκρανική πόλη Ντνίπρο, ανέφερε νωρίτερα ο κ. Χάνζα.

Ρωσικοί βομβαρδισμοί έπληξαν επίσης το κέντρο της Χερσώνας στη νότια Ουκρανία, τραυματίζοντας σοβαρά μια 59χρονη γυναίκα, σύμφωνα με μια ανάρτηση στο Facebook της δημοτικής στρατιωτικής διοίκησης.

Την ίδια ώρα, ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας ευχαρίστησε σήμερα τον Έλον Μασκ και την εταιρεία του SpaceX επειδή έλαβαν μέτρα προκειμένου να μην μπορεί η Ρωσία να χρησιμοποιήσει τα συστήματα δορυφορικής επικοινωνίας Starlink για να στείλει μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) πάνω από την Ουκρανία.

«Τα πρώτα μέτρα αποδίδουν ήδη αποτελέσματα (...) Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Είστε πραγματικός υπέρμαχος της ελευθερίας και πραγματικός φίλος του ουκρανικού λαού», ανέφερε στην πλατφόρμα X ο υπουργός Μιχαΐλο Φεντόροφ, απευθυνόμενος στον Ίλον Μασκ.

Ο Ουκρανός υπουργός απαντούσε σε μήνυμα που ανήρτησε σήμερα ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος: «Φαίνεται πως τα μέτρα που λάβαμε για να σταματήσουμε τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση του Starlink από τη Ρωσία λειτούργησαν. Πείτε μας αν χρειάζονται και άλλα μέτρα» έγραψε ο επιχειρηματίας στο X.

Από τα τέλη Δεκεμβρίου, το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου (Institute for the Study of War), ένα κέντρο σκέψης των ΗΠΑ, καταγράφει την ενσωμάτωση συστημάτων Starlink σε ρωσικά επιθετικά drones, αυξάνοντας την εμβέλειά τους σε 500 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με τις ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών, ο ρωσικός στρατός απέκτησε τους σταθμούς Starlink μέσω παράλληλων κυκλωμάτων όπως εισαγωγές από τρίτες χώρες και όχι μέσω επίσημης πώλησης από την εταιρία του Ίλον Μασκ.

Μία γενική διακοπή του συστήματος Starlink στην Ουκρανία θα ήταν περίπλοκη λόγω του ότι χρησιμοποιείται επίσης μαζικά από τον ουκρανικό στρατό για τις επικοινωνίες του.

Με πληροφορίες από Sky News