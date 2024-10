Φιλιππίνες: Κάμερες κατέγραψαν την έκρηξη ηφαιστείου

Το ηφαίστειο Τάαλ στις Φιλιππίνες εξερράγη, εκλύοντας ατμό σε ύψος που ξεπερνά τα 2 χιλιόμετρα, όπως αναφέρουν οι τοπικές αρχές. Μάλιστα, η στιγμή της έκρηξης καταγράφηκε από κάμερες, που απαθανάτισαν την στιγμή που ένα τεράστιο σύννεφο καπνού αναδύεται από το ηφαίστειο.

Το Τάαλ βρίσκεται περίπου 70 χιλιόμετρα νότια της πρωτεύουσας Μανίλα και αποτελεί ένα από τα μικρότερα ενεργά ηφαίστεια του πλανήτη. Παρά το μικρό του ανάστημα, όμως, στο παρελθόν εκρήξεις του Τάαλ είχαν επηρεάσει την πρωτεύουσα και ακόμη και τις αερομεταφορές.

Ο επικεφαλής της σεισμολογικής υπηρεσίας Τερεσίτο Μπακολκόλ περιέγραψε την έκρηξη ως φρεατομαγματική, όπου το μάγμα συναντά θύλακα νερού, παράγοντας ατμό.

Το ηφαίστειο βρίσκεται μέσα σε μια μεγάλη λίμνη κοντά στην πόλη Ταγκαϊτάι, στην επαρχία Καβίτε.

