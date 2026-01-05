Βενεζουέλα: «Τον απήγαγε η αυτοκρατορία» - Διαδήλωσαν υπέρ του Μαδούρο κρατώντας και όπλα

Περίπου 2.000 υποστηρικτές του ανατραπέντα από τις ΗΠΑ, προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο διαδήλωσαν χθες Κυριακή στο Καράκας για να απαιτήσουν την άμεση απελευθέρωσή του από την Ουάσινγκτον.

Ο Μαδούρο και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, έχουν μεταφερθεί στη Νέα Υόρκη. Σήμερα ο πρόεδρος της Βενεζουέλας οδηγείται ενώπιον δικαστή, καθώς η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ τον κατηγορεί για «διακίνηση ναρκωτικών» και «τρομοκρατία», μεταξύ άλλων.

«Αφήστε ελεύθερο τον πρόεδρό μας», «η αυτοκρατορία τον απήγαγε», «θέλουμε να επιστρέψουν», «η Βενεζουέλα δεν είναι αποικία κανενός»: αυτά και άλλα συνθήματα ακούστηκαν στη χθεσινή συγκέντρωση, στην οποία ορισμένοι από τους συμμετέχοντες είχαν και τουφέκια.

Βενεζουέλα: Ο Νικολάς Μαδούρο «ανατράπηκε από προδότες»

«Αυτό που έγινε είναι φρικτό, αλλά η Βενεζουέλα είναι η χώρα που έβαλε τέλος στην ισπανική αυτοκρατορία και θα βάλει επίσης τέλος στην αυτοκρατορία των ‘γκρίνγκος’» (σ.σ. των ΗΠΑ)· «έμπορος ναρκωτικών και τρομοκράτης είναι ο Τραμπ», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Νάιρδα Ιτριάγο, 56 ετών.

Ερωτηθείς ποιος κυβερνά τη χώρα της Λατινικής Αμερικής αφού ο στρατός του αιχμαλώτισε τον Νικολάς Μαδούρο, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε χθες ότι η εξουσία βρίσκεται υπό τον έλεγχο «των ΗΠΑ».

«Θέλουμε τον πρόεδρό μας, τον Νικολάς Μαδούρο», τόνισε ο Γέινερ Μπλάνκο, σαραντάρης έμπορος, τονίζοντας πως είναι «απόλυτα βέβαιος» ότι ο αιχμάλωτος αρχηγός του κράτους θα «επιστρέψει στη χώρα». «Ο Τραμπ διέπραξε πολύ χοντρό λάθος», έκρινε.

Άλλος διαδηλωτής, που έδωσε το όνομα «Μπαμπάς Χουάντσο», εξέφρασε την υποστήριξή του στην αντιπρόεδρο Ντέλσι Ροδρίγκες, στενή συνεργάτιδα του Νικολάς Μαδούρο, που ονομάστηκε υπηρεσιακή αντιπρόεδρος για 90 ημέρες από το συνταγματικό τμήμα του ανωτάτου δικαστηρίου εξαιτίας της «προσωρινής απουσίας» του.

«Η Ντέλσι είναι πιστή, ξέρουμε ποιοι είναι πιστοί», είπε ο 69χρονος, διερωτώμενος γιατί «δεν λειτούργησε η αντιαεροπορική άμυνα».

«Ο Νικολάς Μαδούρο ανατράπηκε από προδότες, καθώς με τόση ασφάλεια, ήταν αδύνατο να γίνει αυτό που έγινε», τόνισε η Σοράγια Ντίας, 56 ετών.

Ο γιος του προέδρου, Νικολάς Μαδούρο Γκέρα, τόνισε σε ηχητικό μήνυμά του πως «η ιστορία θα πει ποιοι ήταν οι προδότες», αναφερόμενος στη φημολογία για κατάσκοπο που φέρεται να βοήθησε στην οργάνωση της επιχείρησης των ΗΠΑ.

«Θα δούμε ποιος είναι ποιος, ποιος υποστηρίζει τη δημοκρατία στη Βενεζουέλα και ποιος τους τρομοκράτες ''γκρίνγκος''», εκτίμησε ενόψει της σημερινήες συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, ο Ορλάντο Κοντρέρας, διαδηλωτής 32 ετών.

Βενεζουέλα: Κάλεσμα για διαμαρτυρία από τον γιο του Μαδούρο

Υπενθυμίζεται πως ο βουλευτής και γιος του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο είχε καλέσει τους υποστηρικτές του να κινητοποιηθούν και να βγουν στον δρόμο μετά τη σύλληψη του πατέρα του από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Θα μας δείτε στον δρόμο, θα μας δείτε δίπλα σε αυτόν τον λαό, θα μας δείτε να υψώνουνε τις σημαίες της αξιοπρέπειας», δήλωσε ο Νικολάς Μαδούρο Γκέρα, γνωστός και ως «Νικολασίτο», σε ηχητικό μήνυμα που μεταδόθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ομάδα του επιβεβαίωσε τη γνησιότητα της δήλωσης στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Μια συγκέντρωση υποστηρικτών του Μαδούρο άρχισε νωρίς το απόγευμα στο Καράκας», παρατήρησε το Γαλλικό Πρακτορείο.

«Θέλουν να μας δουν αδύναμους, δεν θα μας δουν αδύναμους», πρόσθεσε ο βουλευτής, ο οποίος, όπως ο πατέρας του και η μητριά του, είναι μεταξύ των έξι κατηγορουμένων για «ναρκοτρομοκρατία» από την αμερικανική δικαιοσύνη.

«Δεν θα τα καταφέρουν... Το ορκίζομαι στη ζωή μου, το ορκίζομαι στον πατέρα μου, το ορκίζομαι στη Σίλια. Είμαι αποφασισμένος. Είμαστε αποφασισμένοι και η οικογένειά μου είναι αποφασισμένη και δυνατή» πρόσθεσε.