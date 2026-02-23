Πότε να κλείσετε και πότε να πετάξετε: Τips για φθηνά αεροπορικά εισιτήρια το 2026

Νέα έρευνα δείχνει πως οι φθηνότερες ημέρες της εβδομάδας και οι μήνες του χρόνου για κράτηση αεροπορικών εισιτηρίων αλλάζουν.

Η έκθεση Air Hacks 2026 της Expedia (σ.σ. η μεγαλύτερη διαδικτυακή πλατφόρμα κρατήσεων ταξιδιού) αποκαλύπτει πως ο Ιούνιος είναι ο πιο οικονομικός μήνας για πτήσεις.

Η Παρασκευή αναδείχθηκε ως η φθηνότερη ημέρα, με την πλατφόρμα κρατήσεων να αναφέρει ότι η τάση αυτή οφείλεται στη μείωση των επαγγελματικών ταξιδιών προς το τέλος της εβδομάδας.

Πότε να ταξιδεύετε

Η έκθεση της Expedia βασίζεται σε εκατομμύρια σημεία δεδομένων και νέα έρευνα καταναλωτών, αναδεικνύοντας πώς οι μεταβαλλόμενες ταξιδιωτικές συνήθειες επηρεάζουν το πότε οι παραθεριστές επιλέγουν να ταξιδεύουν αεροπορικώς.

«Όσοι κάνουν επαγγελματικά ταξίδια επιστρέφουν πλέον νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, οπότε δημιουργούνται νέες ευκαιρίες για τα ταξίδια αναψυχής να εξοικονομούν χρήματα επιλέγοντας πιο "έξυπνες" ημέρες ταξιδιού, όπως η Παρασκευή για τις καλύτερες τιμές ή η Τρίτη για λιγότερο συνωστισμό», λέει η Melanie Fish, εκπρόσωπος της Expedia.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η Παρασκευή είναι η φθηνότερη ημέρα για πτήση, εξοικονομώντας στους ταξιδιώτες 18% σε σύγκριση με το ταξίδι το Σάββατο.

Για ταξίδια σε business class, η Πέμπτη είναι η φθηνότερη ημέρα για πτήση, με εξοικονόμηση 17% σε σύγκριση με την Κυριακή, που είναι η πιο ακριβή ημέρα.

Το ταξίδι τον Ιούνιο σημαίνει ότι βρίσκει κανείς πτήσεις κατά μέσο όρο 68% φθηνότερες από ό,τι τον Δεκέμβριο, εξοικονομώντας περίπου 300 ευρώ ανά εισιτήριο.

Πότε να κλείσετε εισιτήρια για εξοικονόμηση χρημάτων

Όσον αφορά την κράτηση, η Expedia συνιστά να περιμένετε πιο κοντά στην ημερομηνία του ταξιδιού απ’ όσο νομίζετε, αλλά όχι την τελευταία στιγμή.

Το πιο οικονομικό χρονικό διάστημα για κράτηση πτήσεων εσωτερικού σε οικονομική θέση είναι 31–45 ημέρες πριν από την αναχώρηση, με μέση εξοικονόμηση 46 ευρώ σε σχέση με κρατήσεις που γίνονται πάνω από έξι μήνες νωρίτερα.

Οι διεθνείς ταξιδιώτες μπορούν να εξοικονομήσουν κατά μέσο όρο 112 ευρώ αν κάνουν κράτηση 15–30 ημέρες πριν, αντί για έξι μήνες νωρίτερα. Για όσους δεν θέλουν να το αφήσουν μέχρι την τελευταία στιγμή, η κράτηση 31–45 ημέρες πριν μπορεί να εξοικονομήσει ακόμη 85 λίρες 102 ευρώ σε σύγκριση με κράτηση έξι μήνες πριν.

Όσο για την ημέρα κράτησης, σύμφωνα με την έκθεση, η Κυριακή είναι η φθηνότερη ημέρα για να κλείσετε αεροπορικό εισιτήριο.

Πότε να πετάτε για να αποφεύγετε τον συνωστισμό

Το να κινείται κανείς σε ένα γεμάτο αεροδρόμιο είναι σίγουρος τρόπος να ξεκινήσει ένα ταξίδι με άσχημη διάθεση. Για μια πιο χαλαρή εμπειρία, η Τρίτη είναι η λιγότερο επιβαρυμένη ημέρα της εβδομάδας για πτήση, ενώ η Παρασκευή είναι η πιο πολυσύχναστη.

Ο Ιανουάριος είναι ο λιγότερο φορτωμένος μήνας για αεροπορικά ταξίδια, ενώ ο Αύγουστος είναι ο πιο πολυσύχναστος. Οι λιγότερο φορτωμένες ημερομηνίες ταξιδιού περιλαμβάνουν τις 4, 5 και 9 Μαρτίου και την 31η Δεκεμβρίου. Οι ημερομηνίες με αυξημένη κίνηση περιλαμβάνουν τις 24 και 25 Οκτωβρίου, τις 24 Μαΐου και την 22α Αυγούστου.

Οι φθηνότεροι προορισμοί για πτήσεις από την Ευρώπη

Στο τέλος της περασμένης χρονιάς, η Skyscanner δημοσίευσε την Έκθεση Ταξιδιωτικών Τάσεων (Travel Trends Report), η οποία υπολόγισε τους φθηνότερους προορισμούς για πτήσεις από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες το 2026.

Οι σκανδιναβικές χώρες προσφέρουν μερικές από τις μεγαλύτερες εξοικονομήσεις, όπως και το Μαρόκο.

Από το Ηνωμένο Βασίλειο, η Κολωνία στη Γερμανία βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης, με τις τιμές πτήσεων μειωμένες κατά 44% σε σύγκριση με το 2025. Η Γκόα στην Ινδία έρχεται δεύτερη και το Κάουνας στη Λιθουανία τρίτο.

Ο φθηνότερος προορισμός από τη Γαλλία είναι το Τρόμσο στη Νορβηγία, με μείωση ναύλων κατά 28% σε ετήσια βάση. Δεύτερη είναι η Σόφια στη Βουλγαρία και τρίτο το Ροβανιέμι στη Φινλανδία.

Το Ροβανιέμι είναι επίσης η πιο συμφέρουσα διαδρομή από τη Γερμανία, με μείωση 40% σε σύγκριση με πέρυσι. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το Μπουένος Άιρες στην Αργεντινή και στην τρίτη η Φεζ στο Μαρόκο.

Η Φεζ βρίσκεται επίσης στην κορυφή της κατάταξης των φθηνότερων προορισμών από την Ιταλία, με τιμές 34% χαμηλότερες από το 2025. Δεύτερο είναι το Τρόμσο και τρίτο το Μουσκάτ στο Ομάν.

Με πληροφορίες από euronews.com

