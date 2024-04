«Ευχαριστώ τον Θεό για την τιμή να γίνουν μάρτυρες», λέει ο ηγέτης της Χαμάς για τη δολοφονία των γιων του

Για τιμή έκανε λόγο ο ηγέτης της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγε, σε δηλώσεις του μετά τον θάνατο τριών εκ των γιων του, το απόγευμα της Τετάρτης, ενώ ευχαρίστησε τον Θεό για το γεγονός ότι οι γιοι του «έγιναν μάρτυρες».

Μιλώντας στο Αl Jazeera, ο ηγέτης της Χαμάς είπε ότι οι νεκροί γιοι είναι οι Χαζέμ, Αμρί και Μοχαμάντ. Είπε επίσης ότι πολλά από τα εγγόνια του σκοτώθηκαν επίσης στην ισραηλινή επίθεση, μιλώντας για δεκάδες συγγενείς του που έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο μέχρι στιγμής. «Μέσα από το αίμα των μαρτύρων και τον πόνο των τραυματιών, δημιουργούμε ελπίδα, δημιουργούμε το μέλλον, δημιουργούμε ανεξαρτησία και ελευθερία για τον λαό μας και το έθνος μας», είπε ο ηγέτης της Χαμάς.

«Ευχαριστώ τον Θεό που μας χάρισε την τιμή του μαρτυρίου τους» είπε, αμέσως μετά τον θάνατο των τριών από τα 13 παιδιά του. Μάλιστα κυκλοφόρησε στο Twitter η στιγμή κατά την οποία ο Χανίγε μαθαίνει για τον θάνατο των γιων του:

BREAKING: ISRAEL KILL #HAMAS LEADER ISMAIL HANIYEH’S FAMILY



His 3 sons were assassinated by Israel along with his grandchildren.



This is the moment he received news of their deaths@Israel You can't defeat people who believe in their cause🇵🇸🔥#Gaza

pic.twitter.com/oZqWPWTPUq