Eurostat: Μειωμένες πτήσεις στα αεροδρόμια της ΕΕ σε σχέση με το 2019 - Μόνη εξαίρεση η Ελλάδα

Μειωμένες εμπορικές πτήσεις σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση κατέγραψε η Eurostat για τον περασμένο Ιούνιο σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα το 2019.

Μόνη εξαίρεση ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ είναι η Ελλάδα στην οποία σημειώνεται αύξηση 1%. Παράλληλα, αύξηση 2% κατέγραψε και η Ισλανδία, η οποία ωστόσο δεν αποτελεί μέλος της Ένωσης.

Σύμφωνα με την Eurostat, υπολογίζεται πως τον Ιούνιο του 2022, σε σχέση με τον Ιούνιο του 2019, η μείωση σε επίπεδο ΕΕ έφτασε στο 16%.

Σημαντική πτώση καταγράφουν επίσης κατ' εξοχήν τουριστικές χώρες όπως η Γαλλία (-14%), η Ιταλία (-10%) και η Ισπανία (-9%).

Χαμηλότερα στη λίστα βρίσκεται η Σλοβενία η οποία καταγράφει μείωση 40% στις εμπορικές πτήσεις σε σχέση με τον Ιούνιο του 2019.

