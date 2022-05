Εταιρεία μηνύει την Meta για αντιγραφή του logo

Μήνυση εναντίον της Meta κατέθεσε η ελβετική μη κερδοσκοπική πλατφόρμα blockchain Dfinity, η οποία, όπως ανέφερε ανησυχεί ότι τα κοινά χαρακτηριστικά των λογοτύπων των δύο εταιρειών θα παραπλανήσει τους καταναλωτές θεωρώντας ότι οι δύο οντότητες συνδέονται.

Το λογότυπο της Dfinity διαθέτει επίσης το σύμβολο του απείρου αλλά το δικό της είναι πιο στρογγυλό και πολύχρωμο.

Σύμφωνα με μήνυση που κατατέθηκε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Καλιφόρνια, η Meta υπέβαλε αίτηση χρήσης του σήματός της τον Μάρτιο του 2022. Η Dfinity, από την άλλη πλευρά, ξεκίνησε να χρησιμοποιεί επισήμως το λογότυπό της από το 2017.

Πάντως απ' ότι φαίνεται τα παρόμοια λογότυπα των δύο εταιρειών δεν είναι ο μόνος παράγοντας που έχει πυροδοτήσει τη δικαστική, όπως φαίνεται, διαμάχη. Οι δύο εταιρείες προσφέρουν ήδη παρόμοια προϊόντα ενώ η Dfinity επικαλείται ένα εσωτερικό σημείωμα της Meta που υποδηλώνει ότι ο κολοσσός των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σκοπεύει να επεκταθεί στην τεχνολογία blockchain.

Η Dfinity υποστηρίζει επιπλέον στην αγωγή της ότι και τα δύο μέρη έχουν παρόμοιο κοινό, «δηλαδή εκείνους που αναζητούν μια καινοτόμα και διαφορετική εμπειρία διαδικτύου, που δημιουργήθηκε από χρήστες, για χρήστες».

Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, η Dfinity ζητά χρηματική αποζημίωση και τροποποίηση του λογοτύπου της Meta.

