Ερντογάν: Άθλια επίθεση η έκρηξη στην Κωνσταντινούπολη - Πιθανή τρομοκρατική ενέργεια

Για μια «άθλια επίθεση» έκανε λόγο ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναφερόμενος στην ισχυρή έκρηξη στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης που σύμφωνα με τον ίδιο έχει αφήσει πίσω της τουλάχιστον έξι νεκρούς και 53 τραυματίες.

Σημειώνεται ότι η πολύνεκρη έκρηξη έλαβε χώρα στον πολυσύχναστο πεζόδρομο Ιστικλάλ της πόλης, με τον Ερντογάν να προβαίνει σε ανακοινώσεις με καθυστέρηση τουλάχιστον μιάμισης ώρας.

Turkish President Erdogan on blast in Istanbul:



- 6 people dead, 53 others injured

- Wishing Allah’s mercy on those who lost their lives

- Türkiye not to bow down to terrorism

- All the perpetrators to be identified