Έρευνα αποκαλύπτει: Ο αλγόριθμος του TikTok «σερβίρει» απαγορευμένα βίντεο σε ανηλίκους

Έρευνα δείχνει ότι το TikTok προτείνει πορνογραφικό περιεχόμενο σε λογαριασμούς παιδιών, ακόμη και με ενεργοποιημένες ρυθμίσεις ασφαλείας

Σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο προκαλεί νέα έρευνα της Global Witness, η οποία αποκάλυψε ότι ο αλγόριθμος του TikTok προτείνει πορνογραφικό και σεξουαλικά προκλητικό περιεχόμενο ακόμη και σε λογαριασμούς που δηλώνουν ηλικία 13 ετών.

Οι ερευνητές δημιούργησαν τέσσερις ψεύτικους λογαριασμούς με ενεργοποιημένη τη λειτουργία «restricted mode», που υποτίθεται ότι περιορίζει την πρόσβαση σε ώριμο περιεχόμενο. Παρ’ όλα αυτά, οι λογαριασμοί έλαβαν προτάσεις αναζήτησης με ακραία σεξουαλικούς όρους.

Αυτοί οι όροι οδηγούσαν σε περιεχόμενο όπως γυναίκες που υποδύονταν τον αυνανισμό ή έδειχναν τα εσώρουχά τους σε δημόσιους χώρους, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις εμφανίστηκαν ακόμη και ρητά πορνογραφικά βίντεο.

Το TikTok ανέφερε ότι έλαβε άμεσα μέτρα για να αφαιρέσει το ακατάλληλο περιεχόμενο και να βελτιώσει τις προτάσεις αναζήτησης. Ωστόσο, νέα δοκιμή που έγινε μετά την έναρξη ισχύος των Children’s Codes – του νομικού πλαισίου για την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο – έδειξε ότι το πρόβλημα παραμένει.

Ανησυχίες για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο

Η Ava Lee από τη Global Witness χαρακτήρισε τα αποτελέσματα «σοκαριστικά», τονίζοντας ότι «τώρα είναι η ώρα οι ρυθμιστικές αρχές να παρέμβουν». Οι κώδικες για την ασφάλεια των παιδιών απαιτούν από τις πλατφόρμες να εφαρμόσουν αποτελεσματικά μέτρα ταυτοποίησης ηλικίας και να περιορίσουν αλγόριθμους που προωθούν επικίνδυνο περιεχόμενο, όπως πορνογραφία, προτροπές για αυτοκτονία ή διατροφικές διαταραχές.

Η υπόθεση ανοίγει ξανά τη συζήτηση για το πόσο ασφαλείς είναι πραγματικά οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης για τους ανήλικους χρήστες και αν τα υφιστάμενα μέτρα προστασίας είναι επαρκή.

Με πληροφορίες από Financial Times

