Επίθεση Τραμπ στον Τομ Χανκς: «Είναι καταστροφικός» και «woke»

Μια σφοδρή προσωπική επίθεση στον Τομ Χανκς εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, με αφορμή την ξαφνική απόφαση της Στρατιωτικής Ακαδημίας των ΗΠΑ να ακυρώσει εκδήλωση προς τιμήν του διάσημου ηθοποιού.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, μέσα από την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social που διατηρεί, χαρακτήρισε τον Χανκς «καταστροφικό» και «woke», επικρωτόντας την επιλογή των αποφοίτων του West Point να ματαιώσουν τη βράβευση.

Ο Χανκς, δύο φορές βραβευμένος με Όσκαρ, γνωστός και για τις ερμηνείες του σε πολεμικές ταινίες, επρόκειτο να παραλάβει στα τέλη Σεπτεμβρίου το βραβείο Sylvanus Thayer για την προσφορά του «στο εθνικό συμφέρον». Η ακύρωση ήρθε χωρίς επίσημη αιτιολόγηση, αν και ο απόστρατος συνταγματάρχης Μαρκ Μπίγκερ, σε μήνυμα προς το προσωπικό, υποστήριξε ότι έτσι το ίδρυμα μπορεί να «εστιάσει στην αποστολή του να προετοιμάζει δόκιμους για να ηγηθούν ως αξιωματικοί στον ισχυρότερο στρατό του κόσμου». Δεν εξήγησε ωστόσο πώς συνδέεται αυτή η αποστολή με τον ηθοποιό.

Ο Τραμπ, σε ανάρτησή του, έγραψε: «Το σπουδαίο μας West Point (που γίνεται συνεχώς καλύτερο!) ακύρωσε σωστά την τελετή για τον Τομ Χανκς. Σημαντική κίνηση! Δεν χρειαζόμαστε καταστροφικούς, woke παραλήπτες για τα αμερικανικά μας βραβεία. Ελπίζω τα Όσκαρ και οι άλλες ψεύτικες διοργανώσεις να επανεξετάσουν τα κριτήριά τους στο όνομα της Δικαιοσύνης. Δείτε πώς θα ανέβουν τα πεθαμένα νούμερά τους!»

Ο Χανκς έχει στηρίξει στο παρελθόν τους Δημοκρατικούς υποψηφίους Μπαράκ Ομπάμα και Χίλαρι Κλίντον. Την ίδια ώρα έχει δραστηριοποιηθεί σε πρωτοβουλίες υπέρ των πρώην στρατιωτικών. Υπήρξε εθνικός εκπρόσωπος για το Μνημείο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου στην Ουάσιγκτον και συμμετείχε σε εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων για το Μνημείο Αϊζενχάουερ, μέσα από την καμπάνια που είχε ξεκινήσει ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής και πρώην υποψήφιος πρόεδρος Μπομπ Ντόουλ.

Ο ηθοποιός έχει ήδη τιμηθεί ως επίτιμο μέλος στην Αίθουσα Δόξας των Rangers του αμερικανικού στρατού, ενώ το 2016 έλαβε από τον Μπαράκ Ομπάμα το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας, τη μεγαλύτερη διάκριση για πολίτες στις ΗΠΑ.

Τομ Χανκς: Στρατιωτικοί ρόλοι στη μεγάλη οθόνη

Η σχέση του Χανκς με τον στρατό δεν περιορίζεται στη φιλανθρωπική δράση. Στη μεγάλη οθόνη έχει ερμηνεύσει μερικούς από τους πιο χαρακτηριστικούς στρατιωτικούς ρόλους του αμερικανικού σινεμά, όπως τον λοχαγό Τζον Μίλερ στη «Διάσωση του Στρατιώτη Ράιαν», τον στρατιώτη Φόρεστ Γκαμπ στον πόλεμο του Βιετνάμ (ρόλο που του χάρισε Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου) και τον διοικητή Έρνι Κράουζ στο «Greyhound», για το οποίο έγραψε και το σενάριο. Ενσάρκωσε επίσης τον καπετάνιο Φίλιπς στην ομώνυμη ταινία και πρωταγωνίστησε στο «Bridge of Spies», με φόντο τον Ψυχρό Πόλεμο.

Με επτά βραβεία Emmy και πέντε υποψηφιότητες για Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου, ο Χανκς θεωρείται ένας από τους πιο καταξιωμένους και δημοφιλείς ηθοποιούς της γενιάς του.

Η πικρία του Τραμπ για τα βραβεία Emmy

Ο Τραμπ από την άλλη πλευρά έχει χρόνια εμμονή με τα βραβεία. Παρά τις σύντομες εμφανίσεις του σε ταινίες, με πιο γνωστή εκείνη στο «Μόνος στο Σπίτι 2», δεν κατάφερε ποτέ να κερδίσει Emmy για το ριάλιτι «The Apprentice». Ο ίδιος έχει ισχυριστεί ότι «του το στέρησαν», ότι «θα έπρεπε να το έχει πάρει» και ότι «τα Emmys είναι όλα πολιτική».

Με πληροφορίες από Guardian

