Επίθεση σε συναγωγή στο Μάντσεστερ: Τι γνωρίζουμε για τα θύματα και τον δράστη

Ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς και ακολούθησε επίθεση με μαχαίρι, την ώρα που πιστοί κατευθύνονταν για να γιορτάσουν το Γιομ Κιπούρ

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτ.: EPA
Η αστυνομία του Μάντσεστερ ανακοίνωσε ότι το πρωί της Πέμπτης ένας άνδρας έριξε το αυτοκίνητό του πάνω σε πεζούς κοντά στη συναγωγή Heaton Park Hebrew Congregation στο Κράμπσαλ και στη συνέχεια άρχισε να επιτίθεται με μαχαίρι.

Η αστυνομία κλήθηκε στις 09:31 τοπική ώρα, ενώ λίγα λεπτά αργότερα κήρυξε την περιοχή σε «κατάσταση μείζονος περιστατικού» και ενεργοποίησε την επιχείρηση Operation Plato, το πρωτόκολλο για τρομοκρατικές επιθέσεις.

Στις 09:38 ένοπλοι αστυνομικοί πυροβόλησαν και σκότωσαν τον ύποπτο. Ασθενοφόρα και ειδικές μονάδες βρέθηκαν άμεσα στο σημείο, ενώ λίγο αργότερα κατέφτασε και ομάδα πυροτεχνουργών.

Μάντσεστερ: Τι γνωρίζουμε για τα θύματα;

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν σοβαρά.

Οι νεκροί, σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση, είναι ο 53χρονος Έιντριαν Ντόλμπι και ο 66χρονος Μέλβιν Κράβιτς, κάτοικοι Κράμπσαλ και μέλη της τοπικής εβραϊκής κοινότητας.

Η επίσημη ταυτοποίηση και οι ιατροδικαστικές εκθέσεις αναμένονται.

Τι γνωρίζουμε για τον δράστη;

Η αστυνομία ταυτοποίησε τον ύποπτο ως τον 35χρονο Τζιχάντ αλ-Σάμι, Βρετανό πολίτη συριακής καταγωγής. Η επίσημη αναγνώριση εκκρεμεί.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης φορούσε γιλέκο που έμοιαζε με εκρηκτικό μηχανισμό, το οποίο όμως αργότερα διαπιστώθηκε ότι δεν ήταν λειτουργικός.

Τρεις ακόμη άνθρωποι –δύο άνδρες γύρω στα 30 και μία γυναίκα γύρω στα 60– συνελήφθησαν με την κατηγορία «προετοιμασίας και συμμετοχής σε τρομοκρατικές ενέργειες».

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ διέκοψε επίσκεψή του στην Κοπεγχάγη και επέστρεψε στο Λονδίνο, όπου συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη.

Σε δηλώσεις του χαρακτήρισε την επίθεση «ειδεχθή τρομοκρατική ενέργεια» και ανακοίνωσε ενίσχυση της αστυνομικής παρουσίας σε συναγωγές σε όλη τη χώρα.

«Η επίθεση αυτή στόχευσε Εβραίους επειδή είναι Εβραίοι, αλλά και τη Βρετανία για τις αξίες της», τόνισε.

Γιατί έχει σημασία ο χρόνος της επίθεσης;

Το περιστατικό συνέβη ανήμερα του Γιομ Κιπούρ, της πιο ιερής ημέρας του εβραϊκού ημερολογίου, αφιερωμένης στη νηστεία και την προσευχή.

Ακόμη και όσοι δεν πηγαίνουν συχνά στη συναγωγή, συνηθίζουν να παρευρίσκονται στη λειτουργία αυτής της ημέρας. Στη συναγωγή του Heaton Park είχαν συγκεντρωθεί πιστοί από το πρωί για την προσευχή Shacharit.

Η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή και έχει ανοίξει ειδική γραμμή επικοινωνίας για συγγενείς και πολίτες που ανησυχούν για αγαπημένα τους πρόσωπα. Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις αρχές να επιβεβαιώνουν ότι το περιστατικό αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατική επίθεση.

Έχουν σημειωθεί άλλα αντισημιτικά περιστατικά στη Βρετανία;

Το 2024 καταγράφηκαν 3.528 περιστατικά, η δεύτερη υψηλότερη ετήσια καταγραφή μετά τα 4.296 του 2023.

Οι επιθέσεις κατά συναγωγών αποτελούν ανησυχητική τάση, σε μια περίοδο που το κλίμα αντισημιτισμού και ισλαμοφοβίας εντείνεται διεθνώς.

