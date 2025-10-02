Επίθεση σε συναγωγή στο Μάντσεστερ: «Είναι τρομοκρατικό χτύπημα» - Νέα στοιχεία για τον δράστη

Ως τρομοκρατικό χτύπημα αντιμετωπίζει η αστυνομία, την επίθεση σε συναγωγή στο Μάντσεστερ.

Επίσης, η αστυνομία ανακοίνωσε πως δύο άτομα συνελήφθησαν μετά την επίθεση που άφησε δύο νεκρούς έξω από τη συναγωγή στο Μάντσεστερ.

«Έχουμε προβεί σε δύο συλλήψεις», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο Λόρενς Τέιλορ, επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής μονάδας της αστυνομίας του Λονδίνου.

Η αστυνομία είχε προηγουμένως δηλώσει ότι ο δράστης σκοτώθηκε μετά την επίθεση, η οποία συνέβη κατά την εβραϊκή εορτή Γιομ Κιπούρ.

«Εξειδικευμένες ομάδες μας διερευνούν τώρα τι συνέβη (...) και συνεργάζονται στενά με την αστυνομία του Μάντσεστερ», ανέφερε, προσθέτοντας πως έχουν ενισχυθεί οι αστυνομικές περιπολίες σε όλη τη χώρα.

On Yom Kippur— the holiest day for Jews— a synagogue in Manchester became a crime scene.



Two murdered, more injured.



This is what happens when hate is normalised, when Jew-haters are allowed to roam free.



It has to stop. pic.twitter.com/oFXJrHa9Iq — Hen Mazzig (@HenMazzig) October 2, 2025

Επίθεση σε συναγωγή στο Μάντσεστερ: Η κλήση από αυτόπτη μάρτυρα

Η αστυνομία εκλήθη στις 09.30 τοπική ώρα στη συναγωγή του Heaton Park στον βόρειο τομέα του Μάντσεστερ αφού αυτόπτης μάρτυρας είδε αυτοκίνητο να πέφτει επάνω σε ανθρώπους και έναν άνθρωπο να μαχαιρώνεται.

Η υπηρεσία Πρώτων Βοηθειών που έφθασε στο σημείο διευκρίνισε ότι παρασχέθηκαν ιατρικές φροντίδες σε τέσσερις ανθρώπους που είχαν τραυματισθεί από το αυτοκίνητο και από μαχαίρι.

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ εξέφρασε τον αποτροπιασμό του για την επίθεση και σύμφωνα με βρετανική κυβερνητική πηγή, θα συντομεύσει την παραμονή στη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Κοπεγχάγη για να επιστρέψει στο Λονδίνο.

Επίθεση σε συναγωγή στο Μάντσεστερ: Δύο νεκροί και 4 τραυματίες

Δύο μέλη της εβραϊκής κοινότητας σκοτώθηκαν μετά την επίθεση στη συναγωγή ενώ άλλα τέσσερα παραμένουν στο νοσοκομείο έχοντας υποστεί «ποικίλα σοβαρά τραύματα».

Ο δράστης πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από την αστυνομία μέσα σε επτά λεπτά από την κλήση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Επιπλέον, σύμφωνα με την αστυνομία και όπως μεταδίδει το BBC, ο δράστης φορούσε γιλέκο «που έμοιαζε με εκρηκτικό μηχανισμό» ενώ οι έρευνες παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη.

Ο δήμαρχος του Greater Manchester, Andy Burnham, χαρακτήρισε το περιστατικό «σοβαρό» αλλά διαβεβαίωσε ότι η άμεση απειλή έχει πλέον αντιμετωπιστεί.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές χάους, με ελικόπτερα, περιπολικά και ασθενοφόρα να φτάνουν ταχύτατα στο σημείο, ενώ βίντεο που έχει επαληθευτεί καταγράφει τη στιγμή που οι αστυνομικοί πυροβόλησαν τον ύποπτο, προειδοποιώντας τους συγκεντρωμένους ότι «έχει βόμβα».

Επίθεση σε συναγωγή στο Μάντσεστερ: Τι είναι το Γιομ Κιπούρ (Ημέρα Εξιλέωσης)

To Γιομ Κιπούρ είναι η πιο ιερή ημέρα του χρόνου στον Ιουδαϊσμό. Τα κεντρικά του θέματα είναι η εξιλέωση και η μετάνοια. Οι Εβραίοι παραδοσιακά τηρούν αυτή την ιερή ημέρα με μια ημερήσια νηστεία, εξομολόγηση και εντατική προσευχή, περνώντας συχνά το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας σε λειτουργίες στη συναγωγή. Οι Άγιες Ημέρες περιλαμβάνουν τόσο το Ρος Ασανά όσο και το Γιομ Κιπούρ.

Γιομ σημαίνει «ημέρα» στα εβραϊκά και Κιπούρ μεταφράζεται ως «εξιλέωση». Το όνομα Γιομ Κιπούρ βασίζεται σε έναν στίχο της Τορά που λέει «αλλά τη 10η ημέρα του 7ου μήνα είναι η ημέρα του κιπούριμ σε εσένα». Η κυριολεκτική μετάφραση της λέξης κιπούριμ είναι κάθαρση. Το Γιομ Κιπούρ είναι η ημέρα της εξιλέωσης για αμαρτίες και γίνεται η κάθαρση από αυτές.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Δύο νεκροί μετά από επίθεση σε συναγωγή στο Μάντσεστερ