ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Γερμανία: Νέα στοιχεία για την επίθεση με μαχαίρι σε δήμαρχο - Γιατί ανακρίνονται τα δύο υιοθετημένα παιδιά της

Η νεοεκλεγείσα δήμαρχος είναι σε κρίσιμη κατάσταση - «Φοβόμαστε για τη ζωή της»

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΕΠΙΘΕΣΗ ΜΕ ΜΑΧΑΙΡΙ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑ Facebook Twitter
Φωτ.: X
0

Νέα στοιχεία έρχονται στη δημσιότητα για την επίθεση με μαχαίρι στη νεοεκλεγείσα δήμαρχο της πόλης Herdecke, κοντά στο Ντόρτμουντ, στη Γερμανία, Ίρις Στάλτσερ.

Η Ίρις Στάλτσερ, 57 ετών, είναι μέλος του κεντροαριστερού Σοσιαλδημοκρατικού κόμματος (SPD) και έγινε δήμαρχος της πόλης Herdecke στο κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας τον Σεπτέμβριο.

Η τοπική αστυνομία αναφέρει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη «μια μεγάλη επιχείρηση στη μικρή πόλη», με τους αστυνομικούς να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα. «Δεν αποκλείεται η επίθεση να έχει σχέση με την οικογένεια» αναφέρουν αστυνομικές πηγές.

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς καταδίκασε αυτό που χαρακτήρισε «μια αποτρόπαια πράξη», προσθέτοντας: «Φοβόμαστε για τη ζωή της εκλεγμένης δημάρχου, Ίρις Στάλτσερ, και ελπίζουμε σε πλήρη ανάρρωση».

Το SPD δήλωσε ότι τα μέλη του κόμματός του ήταν βαθιά σοκαρισμένα από την επίθεση.

Επίθεση με μαχαίρι σε δήμαρχο στη Γερμανία: Ανακρίνονται τα δύο υιοθετημένα παιδιά της

Αξιωματούχοι λένε ότι τα δύο υιοθετημένα παιδιά της Στάλτσερ- η 17χρονη κόρη της και ο 15χρονος γιος της- έκαναν την επείγουσα κλήση στις αρχές το μεσημέρι τοπική ώρα (11:00 BST).

Τα παιδιά μεταφέρθηκαν αργότερα για ανάκριση και ιατροδικαστική έρευνα.

Ένας δημοσιογράφος που βρισκόταν στο σημείο, παρατήρησε έναν έφηβο να μπαίνει σε περιπολικό της αστυνομίας, με αναφορές να κάνουν λόγο ότι πρόκειται για τον 15χρονο γιο της, αν και τίποτα ακόμη δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Σημειώνεται πως το καλοκαίρι του 2025 υπήρξε ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην οικογένεια, το οποίο καταγράφηκε από την αστυνομία, ανέφεραν πηγές ασφαλείας.

Σύμφωνα με τις διωκτικές αρχές, τα υιοθετημένα παιδιά του θύματος κάλεσαν το ασθενοφόρο γύρω. Οι δύο έφηβοι δήλωσαν ότι η μητέρα τους είχε δεχτεί επίθεση «από περισσότερους δράστες» και ότι την είχαν βρει τραυματισμένη στο σπίτι.

Με πληροφορίες από BBC

 
 
Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Κολοράντο: Ψυχοθεραπεύτρια ζητά από δικαστήριο να μπορεί να συμβουλεύσει LGBTQ+ άτομα να «αλλάξουν προτιμήσεις»

Διεθνή / Κολοράντο: Ψυχοθεραπεύτρια ζητά από δικαστήριο να μπορεί να συμβουλεύσει LGBTQ+ άτομα να «αλλάξουν προτιμήσεις»

Η υπόθεση της ψυχοθεραπεύτριας Kaley Chiles στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ανοίγει νέο μέτωπο για τη θρησκευτική ελευθερία, την ψυχική υγεία και τα δικαιώματα των LGBTQ+ νέων
LIFO NEWSROOM
Νέο γεωπολιτικό «πόκερ»: Το Πακιστάν και το μστικό σχέδιο για νέο αμερικανικό λιμάνι κοντά στο Ιράν

Διεθνή / Νέο γεωπολιτικό «πόκερ»: Το Πακιστάν και το μυστικό σχέδιο για νέο αμερικανικό λιμάνι κοντά στο Ιράν

Το Πακιστάν προτείνει στις ΗΠΑ την ανάπτυξη νέου λιμανιού στην Πάσνι, κοντά στο Ιράν, με στόχο την εξαγωγή κρίσιμων ορυκτών και την εξισορρόπηση της κινεζικής επιρροής στην περιοχή. Ένα σχέδιο με τεράστιες γεωπολιτικές προεκτάσεις
LIFO NEWSROOM
Ρύζι μπασμάτι: Ινδικής ή πακιστανικής προέλευσης; - Η απόφαση που καλείται να πάρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Διεθνή / Ρύζι μπασμάτι: Ινδικής ή πακιστανικής προέλευσης; - Η απόφαση που καλείται να πάρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η επίσημη αναγνώριση της προέλευσης του ρυζιού δεν αποτελεί καθόλου εύκολη υπόθεση, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δέχεται πιέσεις και από τις δύο πλευρές
LIFO NEWSROOM
ΓΑΛΛΙΑ ΛΕΚΟΡΝΙ ΜΑΚΡΟΝ

Διεθνή / Πολιτική κρίση στη Γαλλία: Αγωνία για πρόωρες εκλογές - Ποιοι κερδίζουν πολιτικά

Η κυβέρνηση του Σεμπαστιάν Λεκορνού στη Γαλλία κατέρρευσε πριν ορκιστεί, δημιουργώντας πολιτική κρίση, αναταράξεις στις αγορές και αβεβαιότητα για πρόωρες εκλογές και τον προϋπολογισμό
LIFO NEWSROOM
Κατάρρευση κτιρίου στη Μαδρίτη: Τουλάχιστον δέκα τραυματίες, τέσσερις αγνοούμενοι

Διεθνή / Κατάρρευση κτιρίου στη Μαδρίτη: Τουλάχιστον δέκα τραυματίες, τέσσερις αγνοούμενοι

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι επτά εργάτες βρίσκονταν στο εσωτερικό του κτιρίου, το οποίο ανακαινιζόταν για να μετατραπεί σε ξενοδοχείο, ωστόσο τέσσερις από αυτούς δεν έχουν εντοπιστεί ακόμη
LIFO NEWSROOM
Μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ να κερδίσει το Νόμπελ Ειρήνης; Η απάντηση είναι θετική

Διεθνή / Μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ να κερδίσει το Νόμπελ Ειρήνης; Η απάντηση είναι θετική

Ο λόγος; Οι τελευταίες του κινήσεις στα δύο πιο επικίνδυνα μέτωπα του πλανήτη –την Ουκρανία και τη Γάζα– έχουν, για πρώτη φορά εδώ και χρόνια, ανοίξει συζήτηση για πιθανές διπλωματικές λύσεις
LIFO NEWSROOM
Σουδάν: Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο καταδίκασε τον Αλί Κουσάιμπ για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας

Διεθνή / Σουδάν: Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο καταδίκασε τον Αλί Κουσάιμπ για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας

Ο πόλεμος του Νταρφούρ, που ξέσπασε το 2003, στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 300.000 ανθρώπους και εκτόπισε εκατομμύρια, ενώ χαρακτηρίστηκε από τη διεθνή κοινότητα ως γενοκτονία
LIFO NEWSROOM
ΣΑΡΔΗΝΙΑ ΥΠΕΡΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Διεθνή / Σαρδηνία: Δίνει 15.000€ και σπίτια 1€ για να μην χαθούν τα χωριά της, αλλά κανείς δεν πάει

Η Σαρδηνία αντιμετωπίζει πληθυσμιακή κατάρρευση στα μικρά χωριά της λόγω χαμηλής γονιμότητας και μετανάστευσης - Επιδοτήσεις, σπίτια 1€ και ξένοι επενδυτές δίνουν νέα ζωή σε κοινότητες που κινδυνεύουν να γίνουν φαντάσματα
LIFO NEWSROOM
ΓΑΖΑ ΙΣΡΑΗΛ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ

Διεθνή / Γάζα: Διπλωματικός μαραθώνιος στο Σαρμ Ελ Σέιχ - Αισιόδοξος ο Τραμπ

Οι διαπραγματεύσεις για το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ συνεχίζονται στο Σαρμ Ελ Σέιχ, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα - Ελπίδες για συμφωνία απελευθέρωσης ομήρων και κατάπαυση πυρός, ενώ οι διεθνείς πιέσεις αυξάνονται
LIFO NEWSROOM
Δικαιώματα των γυναικών στη Συρία: Σύγκρουση μεταξύ SDF και της ισλαμιστικής κυβέρνησης Αλ Σαράα

Διεθνή / Δικαιώματα των γυναικών στη Συρία: Σύγκρουση μεταξύ SDF και της ισλαμιστικής κυβέρνησης Αλ Σαράα

Οι γυναίκες μαχήτριες των κουρδικών SDF στη βόρεια Συρία εκπαιδεύονται με πλήρη στρατιωτική εξουσία, συγκρούονται με περιορισμούς της νέας κυβέρνησης και συνεχίζουν να προωθούν το σύνθημα «Γυναίκες, Ζωή, Ελευθερία»
LIFO NEWSROOM
 
 