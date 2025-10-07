Γερμανία: Νέα στοιχεία για την επίθεση με μαχαίρι σε δήμαρχο - Γιατί ανακρίνονται τα δύο υιοθετημένα παιδιά της

Νέα στοιχεία έρχονται στη δημσιότητα για την επίθεση με μαχαίρι στη νεοεκλεγείσα δήμαρχο της πόλης Herdecke, κοντά στο Ντόρτμουντ, στη Γερμανία, Ίρις Στάλτσερ.

Η Ίρις Στάλτσερ, 57 ετών, είναι μέλος του κεντροαριστερού Σοσιαλδημοκρατικού κόμματος (SPD) και έγινε δήμαρχος της πόλης Herdecke στο κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας τον Σεπτέμβριο.

Η τοπική αστυνομία αναφέρει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη «μια μεγάλη επιχείρηση στη μικρή πόλη», με τους αστυνομικούς να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα. «Δεν αποκλείεται η επίθεση να έχει σχέση με την οικογένεια» αναφέρουν αστυνομικές πηγές.

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς καταδίκασε αυτό που χαρακτήρισε «μια αποτρόπαια πράξη», προσθέτοντας: «Φοβόμαστε για τη ζωή της εκλεγμένης δημάρχου, Ίρις Στάλτσερ, και ελπίζουμε σε πλήρη ανάρρωση».

Το SPD δήλωσε ότι τα μέλη του κόμματός του ήταν βαθιά σοκαρισμένα από την επίθεση.

Επίθεση με μαχαίρι σε δήμαρχο στη Γερμανία: Ανακρίνονται τα δύο υιοθετημένα παιδιά της

Αξιωματούχοι λένε ότι τα δύο υιοθετημένα παιδιά της Στάλτσερ- η 17χρονη κόρη της και ο 15χρονος γιος της- έκαναν την επείγουσα κλήση στις αρχές το μεσημέρι τοπική ώρα (11:00 BST).

Τα παιδιά μεταφέρθηκαν αργότερα για ανάκριση και ιατροδικαστική έρευνα.

Ένας δημοσιογράφος που βρισκόταν στο σημείο, παρατήρησε έναν έφηβο να μπαίνει σε περιπολικό της αστυνομίας, με αναφορές να κάνουν λόγο ότι πρόκειται για τον 15χρονο γιο της, αν και τίποτα ακόμη δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Σημειώνεται πως το καλοκαίρι του 2025 υπήρξε ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην οικογένεια, το οποίο καταγράφηκε από την αστυνομία, ανέφεραν πηγές ασφαλείας.

Σύμφωνα με τις διωκτικές αρχές, τα υιοθετημένα παιδιά του θύματος κάλεσαν το ασθενοφόρο γύρω. Οι δύο έφηβοι δήλωσαν ότι η μητέρα τους είχε δεχτεί επίθεση «από περισσότερους δράστες» και ότι την είχαν βρει τραυματισμένη στο σπίτι.

Με πληροφορίες από BBC