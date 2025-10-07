Γερμανία: Υπό κράτηση ο 15χρονος υιοθετημένος γιος της δημάρχου μετά την επίθεση - «Μαχαιρώθηκε 13 φορές»

Σε κρίσιμη κατάσταση είναι η νεοεκλεγείσα δήμαρχος της πόλης Χέρντεκε στη δυτική Γερμανία, Ίρις Στάλτσερ, που δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι σήμερα έξω από το σπίτι της.

Αστυνομικοί ανέκριναν τα δύο υιοθετημένα παιδιά της 57χρονης Ίρις Στάλτσερ και η εφημερίδα Tagesspiegel μεταδίδει πως ο 15χρονος γιος τέθηκε υπό κράτηση και οδηγήθηκε με χειροπέδες σε περιπολικό.

Στο ρεπορτάζ του περιοδικού Spiegel υπενθυμίζεται πως η αστυνομία είχε κληθεί το καλοκαίρι στο ίδιο σπίτι για περιστατικό «ενδοοικογενειακής βίας», αφού η 17χρονη κόρη είχε επιτεθεί με μαχαίρι στην Στάλτσερ.

Γερμανία: «Η δήμαρχος μαχαιρώθηκε 13 φορές»

Η Ίρις Στάλτσερ βρέθηκε μαχαιρωμένη, 13 φορές, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Spiegel, έξω από το σπίτι της στο Χέρντεκε, μια πόλη 23.000 κατοίκων κοντά στο Ντόρτμουντ.

Επί τόπου έσπευσε ελικόπτερο προκειμένου η 57χρονη να διακομιστεί το συντομότερο δυνατόν σε νοσοκομείο και να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Μέλος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD), η Στάλτσερ εξελέγη τον προηγούμενο μήνα δήμαρχος της πόλης Χέρντεκε στο κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας και επρόκειτο να αναλάβει τα καθήκοντά της στις αρχές Νοεμβρίου.

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έσπευσε να καταδικάσει το «ειδεχθές έγκλημα», προτού ακόμη η αστυνομία προβεί σε ανακοινώσεις.

Σε συνέντευξη Τύπου, ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του SPD Ματίας Μιρς εξέφρασε την ελπίδα ότι η Στάλτσερ θα καταφέρει να κρατηθεί στη ζωή.