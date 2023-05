Επίθεση με drone στο Κρεμλίνο: Αρνείται ανάμιξη η Ουκρανία - Βίντεο με την στιγμή

Δεν έχει καμία σχέση η Ουκρανία με την επίθεση με drone στο Κρεμλίνο, ήταν η απάντηση του Κιέβου και της ουκρανικής προεδρίας.

Την εν λόγω επίθεση η Μόσχα απέδωσε στο Κίεβο, ωστόσο ο Μιχαΐλο Ποντολιάκ, σύμβουλος του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε μήνυμά του σε δημοσιογράφους δήλωσε πως «Φυσικά, η Ουκρανία δεν έχει καμία σχέση με τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο Κρεμλίνο».

Η Ρωσία κατηγόρησε την Ουκρανία για «επίθεση κατά του Κρεμλίνου με drones» κατά την διάρκεια της νύκτας σε μία «αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας του Βλαντίμιρ Πούτιν», που έγινε τις παραμονές της Ημέρας της Νίκης και της παρέλασης της 9ης Μαΐου. Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι στην καταγγελλόμενη από την Μόσχα επίθεση κατά της κατοικίας του Βλαντιμίρ Πούτιν στο σύμπλεγμα κτιρίων του Κρεμλίνου χρησιμοποιήθηκαν δύο drones τα οποία εξουδετερώθηκαν από τα ηλεκτρονικά αμυντικά συστήματα.

Στην ανακοίνωση του Κρεμλίνου αναφέρεται ότι η Ρωσία επιφυλάσσεται κάθε δικαιώματος απάντησης - σχόλιο που σημαίνει ότι η Μόσχα μπορεί να χρησιμοποιήσει το περιστατικό, το οποίο ισχυρίζεται ότι συνέβη, για να κλιμακώσει περαιτέρω τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Τέτοιες δηλώσεις που σκηνοθετεί η Ρωσία θα πρέπει να θεωρούνται μόνο ως προσπάθεια προετοιμασίας ενός πλαισίου» που θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως πρόσχημα «για μια μεγάλης κλίμακας τρομοκρατική επίθεση στην Ουκρανία», δήλωσε ο Ποντολιάκ.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο φέρεται να δείχνουν τη στιγμή της επίθεσης και μάλιστα την ανάφλεξη του πρώτου drone που φαίνεται να προσκρούει σε σημαία.

JUST IN - Russia says Ukraine tried to hit Kremlin with drones overnight in an assassination attempt on Putin. pic.twitter.com/xAS0BtTDzs

Για τον Ουκρανό αξιωματούχο, μια τέτοια επίθεση, αν την είχε πραγματοποιήσει το Κίεβο - που θα ήταν η πρώτη από την έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022 - «δεν θα έλυνε κανένα στρατιωτικό πρόβλημα», τη στιγμή που η Μόσχα εξακολουθεί να ελέγχει σχεδόν το 20% της ουκρανικής επικράτειας.

«Αντίθετα, αυτό θα υποκινούσε τη Ρωσία σε ακόμη πιο ακραίες ενέργειες κατά του άμαχου πληθυσμού μας», υποστήριξε ο Ποντολιάκ.

The #Kremlin announced that Ukraine attacked the Russian presidential palace with two drones.



The #Russian military has banned drone flights over Moscow after a failed drone attack on the Kremlin.



Peskov: #Putin was not present in the Kremlin during the attack on Ukraine. pic.twitter.com/2N1lAy94Lw