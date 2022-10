Επιθεώρηση Πούτιν σε πεδίο εκπαίδευσης – Έπεσε στο έδαφος και δοκίμασε τουφέκι ελεύθερου σκοπευτή

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, έκανε σήμερα, Πέμπτη, επιθεώρηση σε πεδίο εκπαίδευσης για τα στρατεύματα που έχουν κινητοποιηθεί και κατεγράφη να ρίχνει βολές με τουφέκι ελεύθερου σκοπευτή.

Πραγματοποίησε την επίσκεψή του στο Πιαζάν, συνοδευόμενος από τον υπουργό Άμυνας, Σεργκέι Σοϊγκού, ο οποίος τον ενημέρωσε για τον τρόπο εκπαίδευσης των ανδρών, ενημέρωσε το Κρεμλίνο.

Τα πλάνα από την επιθεώρηση δείχνουν τον Ρώσο πρόεδρο να πέφτει στο έδαφος για να κάνει τις βολές, ενώ κατεγράφη και να ξεσκονίζει το πανωφόρι του, αλλά και να χαιρετά έναν στρατιώτη και να του εύχεται καλή επιτυχία.

Η επίσκεψή του αυτή ήρθε μία μέρα μετά την κήρυξη στρατιωτικού νόμου στις τέσσερις περιοχές της Ουκρανίας που προσαρτήθηκαν προσφάτως, πράξη που έχει καταδικαστεί από την παγκόσμια κοινότητα.

📹WATCH: Russian President Vladimir Putin practices sniper rifle shooting at the training ground in Ryazan region. pic.twitter.com/iVAdG0Up8t