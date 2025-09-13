ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Επιστολή Τραμπ στο ΝΑΤΟ: Είμαι έτοιμος για κυρώσεις στη Ρωσία αν όλα τα μέλη συμφωνήσουν να κάνουν το ίδιο

Ζητά από τα μέλη του ΝΑΤΟ να σταματήσουν να αγοράζουν πετρέλαιο από τη Ρωσία και να επιβάλουν δασμούς έως και 100% στην Κίνα, για την οποία θεωρεί ότι «ασκεί κυριαρχία» πάνω στη Ρωσία

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Επιστολή Τραμπ στο ΝΑΤΟ: Είμαι έτοιμος για κυρώσεις στη Ρωσία αν όλα τα μέλη του συμφωνήσουν να κάνουν το ίδιο Facebook Twitter
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ / Φωτ: EPA
0

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είναι έτοιμος να εφαρμόσει σημαντικές κυρώσεις στη Ρωσία, όταν «όλες οι χώρες του ΝΑΤΟ συμφωνήσουν και αρχίσουν να κάνουν το ίδιο και όταν όλα τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ σταματήσουν να αγοράζουν πετρέλαιο από τη Ρωσία».

Μέσω επιστολής στα μέλη του ΝΑΤΟ  αναφέρει ότι «η δέσμευση του ΝΑΤΟ για τη νίκη έχει υπάρξει πολύ λιγότερη από 100%, και η αγορά ρωσικού πετρελαίου από ορισμένους είναι σοκαριστική! Αποδυναμώνει σημαντικά τη διαπραγματευτική σας θέση και τη διαπραγματευτική σας δύναμη έναντι της Ρωσίας. Σε κάθε περίπτωση, είμαι έτοιμος να «ξεκινήσω» όταν είστε έτοιμοι».

Επιστολή Τραμπ στο ΝΑΤΟ: Τραμπ: Είμαι έτοιμος για κυρώσεις στη Ρωσία αν όλα τα μέλη του συμφωνήσουν να κάνουν το ίδιο Facebook Twitter

Η ανάρτηση που έκανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο Truth Social: 

Είμαι έτοιμος να επιβάλω σημαντικές κυρώσεις στη Ρωσία όταν όλες οι χώρες του ΝΑΤΟ συμφωνήσουν και αρχίσουν να κάνουν το ίδιο, και όταν όλες οι χώρες του ΝΑΤΟ σταματήσουν να αγοράζουν πετρέλαιο από τη Ρωσία. Όπως γνωρίζετε, η δέσμευση του ΝΑΤΟ για ΝΙΚΗ είναι πολύ μικρότερη από 100%, και η αγορά ρωσικού πετρελαίου από ορισμένα κράτη είναι συγκλονιστική. Αυτό αποδυναμώνει σημαντικά τη διαπραγματευτική σας θέση και τη διαπραγματευτική σας δύναμη έναντι της Ρωσίας.

Εν πάση περιπτώσει, είμαι έτοιμος να «προχωρήσω» όταν είστε έτοιμοι. Απλά πείτε πότε. Πιστεύω ότι αυτό, σε συνδυασμό με το ΝΑΤΟ, ως ομάδα, που επιβάλλει δασμούς 50% έως 100% στην Κίνα, οι οποίοι θα καταργηθούν πλήρως μετά το τέλος του πολέμου με τη Ρωσία και την Ουκρανία, θα συμβάλει επίσης σημαντικά στον τερματισμό αυτού του θανατηφόρου, αλλά γελοίου πολέμου.

Η Κίνα έχει ισχυρό έλεγχο, ακόμη και επιρροή, στη Ρωσία, και αυτά τα ισχυρά δασμολογικά μέτρα θα σπάσουν αυτή την επιρροή. Αυτός δεν είναι ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜΠ (δεν θα είχε ξεκινήσει ποτέ αν ήμουν Πρόεδρος!), είναι ο ΠΟΛΕΜΟΣ του Μπάιντεν και του Ζελένσκι. Είμαι εδώ μόνο για να βοηθήσω να σταματήσει και να σωθούν χιλιάδες ζωές Ρώσων και Ουκρανών (7.118 ζωές χάθηκαν μόνο την περασμένη εβδομάδα. ΤΡΕΛΌ!). Αν το ΝΑΤΟ κάνει ό,τι λέω, ο ΠΌΛΕΜΟΣ θα τελειώσει γρήγορα και όλες αυτές οι ζωές θα σωθούν! Αν όχι, απλώς σπαταλάτε το χρόνο μου και το χρόνο, την ενέργεια και τα χρήματα των Ηνωμένων Πολιτειών. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα».


 

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τζέφρι Έπσταϊν: Το Υπουργείο Οικονομικών θα κοινοποιήσει τα οικονομικά αρχεία του στο Κογκρέσο

Διεθνή / Τζέφρι Έπσταϊν: Το Υπουργείο Οικονομικών θα κοινοποιήσει τα οικονομικά αρχεία του στο Κογκρέσο

Το υπουργείο δεσμεύτηκε να παραδώσει έγγραφα που αναμένεται να περιλαμβάνουν αναφορές ύποπτης δραστηριότητας σχετικά με τον Τζέφρι Έπσταϊν και την πρώην σύντροφό του και συνεργό του, Γκιζλέιν Μαξγουέλ
LIFO NEWSROOM
Πριγκίπισσα Νταϊάνα: «Απόλυτο σκάνδαλο» - Ο άγνωστος καυγάς με τον βασιλιά Κάρολο στη Νέα Ζηλανδία

Διεθνή / Πριγκίπισσα Νταϊάνα: «Απόλυτο σκάνδαλο» - Ο άγνωστος καυγάς με τον βασιλιά Κάρολο στη Νέα Ζηλανδία

«Περίμενα να πάω να της βάλω την τιάρα και άκουγα τον πρίγκιπα που ωρυόταν και φώναζε στο διπλανό δωμάτιο» θυμάται ο κομμωτής της αείμνηστης πριγκίπισσας
LIFO NEWSROOM
«Προδοτική επίθεση» του Ισραήλ: Σαουδική Αραβία και Εμιράτα ξεσπούν - Κίνδυνος για τις «Συμφωνίες του Αβραάμ»

Διεθνή / «Προδοτική επίθεση» του Ισραήλ: Σαουδική Αραβία και Εμιράτα ξεσπούν - Κίνδυνος για τις «Συμφωνίες του Αβραάμ»

Η αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ σε στελέχη της Χαμάς στη Ντόχα προκαλεί θύελλα αντιδράσεων στον Περσικό Κόλπο - Σαουδική Αραβία, Εμιράτα και Κατάρ καταγγέλλουν παραβίαση διεθνούς δικαίου, ενώ οι Συμφωνίες του Αβραάμ κινδυνεύουν να τιναχτούν στον αέρα
LIFO NEWSROOM
«Η Gen Z μίλησε»: Στο Νεπάλ οι φοιτητές διάλεξαν για μεταβατική πρωθυπουργό μια 73χρονη πρώην ανώτατη δικαστή

Διεθνή / «Η Gen Z μίλησε»: Στο Νεπάλ οι φοιτητές διάλεξαν για μεταβατική πρωθυπουργό μια 73χρονη πρώην ανώτατη δικαστή

Ο διορισμός της Σουσίλα Κάρκι ήταν απαίτηση των φοιτητών που βγήκαν μαζικά στους δρόμους καταγγέλλοντας τη διαφθορά και την απαγόρευση των social media.
LIFO NEWSROOM
Ιταλία: Απαγόρευσαν σε γυναίκα να ταΐζει εκατοντάδες περιστέρια που είχαν κατακλύσει μία πολυκατοικία

Διεθνή / Ιταλία: Απαγόρευσαν σε γυναίκα να ταΐζει περιστέρια γιατί είχαν κατακλύσει ολόκληρη πολυκατοικία

Η απαγόρευση επιβλήθηκε μετά από την οργή των ενοίκων της πολυκατοικίας, που όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν ζούσαν μία «κόλαση» από τα φτερά και τα περιττώματα
LIFO NEWSROOM
«Άκουσα φωνές, έλεγχαν το μυαλό μου»: Τι είπε από τη φυλακή ο κατηγορούμενος για τη δολοφονία της Ιρίνα Ζαρούτσκα

Διεθνή / «Άκουσα φωνές, έλεγχαν το μυαλό μου»: Τι είπε από τη φυλακή ο κατηγορούμενος για τη δολοφονία της Ιρίνα Ζαρούτσκα

Ο 34χρονος, που έχει διαγνωστεί με σχιζοφρένεια, ισχυρίστηκε ότι η κυβέρνηση είχε φυτέψει «υλικά» στον εγκέφαλό του και ότι αυτοί τον «έλεγχαν» τη στιγμή της επίθεσης
LIFO NEWSROOM
 
 