Επισκέπτες του Met ψάχνουν το άγαλμα της Rihanna- Αλλά το γλυπτό δεν υπάρχει

Άνθρωποι επισκέπτονται το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης, για να δουν το άγαλμα της Rihanna. Το πρόβλημα; Δεν υπάρχει τέτοιο γλυπτό.

Η Vogue θέλησε να τιμήσει στο φετινό Met Gala την μεγάλη σταρ, η οποία απουσίασε από την εκδήλωση λόγω προχωρημένης εγκυμοσύνης. Επιστράτευσε γραφίστες για να φτιάξουν ψηφιακά το γλυπτό της και να δημιουργήσουν ένα βίντεο στο οποίο φαινόταν σαν αυτό να βρισκόταν σε πτέρυγα του μουσείου με ελληνικά και ρωμαϊκά αγάλματα.

Εκατομμύρια χρήστες των social media είδαν το βίντεο των 27 δευτερολέπτων και το αναδημοσίευσαν. Η ίδια η Rihanna το πόσταρε στον λογαριασμό της στο Twitter, που έχει 106 εκατομμύρια followers.

shut down the met in marble! what’s more gilded than that? Lol! Thank you @metmuseum and @voguemagazine for this historic tribute! y’all bad for this one! pic.twitter.com/NawYMd0RpL