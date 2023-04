Έπεσε το Spotify- Μεγάλα προβλήματα σε πολλές χώρες

Παγκόσμια διακοπή λειτουργίας σημειώνεται στο Spotify με τα μεγαλύτερα προβλήματα να καταγράφονται στις ΗΠΑ αλλά και σε ευρωπαϊκές χώρες.

Χρήστες του Spotify ανα τον κόσμο αναφέρουν πως δεν μπορούν να κάνουν streaming μετά το πρόβλημα που έπληξε την μουσική εφαρμογή.

Το DownDetector, ένας ιστότοπος που παρακολουθεί τις διαδικτυακές διακοπές, ανέφερε προβλήματα γύρω στις 14:57 ώρα Ελλάδας. Τόσο η εφαρμογή όσο και η ιστοσελίδα αντιμετωπίζουν προβλήματα, με τους χρήστες να αναφέρουν προβλήματα με τα podcasts και τις σελίδες καλλιτεχνών που δεν εμφανίζουν σύνδεση στο διαδίκτυο.

Το Spotify έχει 498 εκατομμύρια ενεργούς ακροατές σε μηνιαία βάση από φέτος, αλλά δεν είναι σαφές πόσοι αντιμετωπίζουν προβλήματα.

Ο χάρτης διακοπών του DownDetector δείχνει ότι μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ, όπως η Βοστώνη, η Νέα Υόρκη και η Ατλάντα, δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία. Παράλληλα προβλήματα ταλαιπωρούν χρήστες στην Κίνα, το Ηνωμένο Βασίλειο, τμήματα της Νότιας Αμερικής και της Ευρώπης.

Οι αναφορές επικεντρώνονται κυρίως σε προβλήματα με την εφαρμογή, αντιπροσωπεύοντας το 64% των αναφορών.

Οι χρήστες αντιμετωπίζουν επίσης προβλήματα με τον ιστότοπο (21%) και τη ροή ήχου (16%).

Something’s not quite right, and we’re looking into it. Thanks for your reports!