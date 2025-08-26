ΔΙΕΘΝΗ
Επείγουσα έκκληση για δράση σε Γάζα και Δυτική Όχθη κάνουν εκατοντάδες πρώην διπλωμάτες της ΕΕ

Επιστολή 209 πρώην πρέσβεων και ανώτερων διπλωματών της ΕΕ καλεί σε άμεση δράση για τη Γάζα και τη Δυτική Όχθη - Ζητούν κυρώσεις, περιορισμούς σε εμπόριο και έρευνα, αν η ΕΕ δεν αναλάβει συλλογική πρωτοβουλία

φωτ.: Getty
Μια δημόσια επιστολή που υπογράφεται από 209 πρώην πρέσβεις, ανώτερους διπλωμάτες και στελέχη της ΕΕ δημοσιεύθηκε σήμερα, ζητώντας άμεση δράση απέναντι στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα και στις παράνομες ενέργειες στη Δυτική Όχθη.

Οι συντάκτες τονίζουν ότι, εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αναλάβει συλλογικά πρωτοβουλία, τότε τα κράτη-μέλη πρέπει να δράσουν μεμονωμένα ή σε μικρότερες ομάδες, ώστε να στηρίξουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και να υπερασπιστούν το διεθνές δίκαιο.

Η επιστολή περιγράφει εννέα προτεινόμενα μέτρα, ανάμεσά τους:

  • αναστολή αδειών εξαγωγής όπλων,
  • απαγόρευση εμπορίου με προϊόντα και υπηρεσίες που συνδέονται με τους παράνομους εποικισμούς,
  • αποκλεισμός ευρωπαϊκών data centers από την αποθήκευση ή επεξεργασία δεδομένων που σχετίζονται με την ισραηλινή παρουσία στη Γάζα και τα κατεχόμενα εδάφη.

Μεταξύ των υπογραφόντων βρίσκονται 110 πρώην πρέσβεις, 25 πρώην γενικοί διευθυντές, καθώς και δύο από τους σημαντικότερους διπλωμάτες της ΕΕ: ο Alain Le Roy, πρώην γενικός γραμματέας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, και ο Carlo Trojan, πρώην γενικός γραμματέας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο Sven Kühn von Burgsdorff, πρώην εκπρόσωπος της ΕΕ στα παλαιστινιακά εδάφη, υπογράμμισε: «Δεν μπορούμε να μείνουμε παράλυτοι αν οι 27 δεν παίρνουν μέτρα. Αυτό προδίδει τις αξίες μας. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις χάνουν αξιοπιστία, όχι μόνο στον παγκόσμιο Νότο αλλά και στους ίδιους τους πολίτες μας.»

Η επιστολή αυτή είναι η τρίτη δημόσια έκκληση για δράση και η πρώτη που καλεί τα κράτη-μέλη να κινηθούν αυτόνομα, εφόσον η ΕΕ παραμένει αδρανής.

Με πληροφορίες από Guardian

