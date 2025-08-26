«Σταγόνα στον ωκεανό» παραμένει η βοήθεια στη Γάζα: «Ποιος έδωσε την εντολή» για τα πλήγματα στο νοσοκομείο Νάσερ;

Η έρευνα που ανακοίνωσε ότι θα διεξαγάγει το Ισραήλ για τα χθεσινά πλήγματα του στρατού του εναντίον του νοσοκομείου Νάσερ στη Λωρίδα της Γάζας.

Από τα πλήγματα αυτά σκοτώθηκαν 20 άνθρωποι ανάμεσά τους πέντε δημοσιογράφοι, θα πρέπει «να φέρει αποτελέσματα», ζήτησε σήμερα ο ΟΗΕ.

Γάζα: «Να υπάρξει δικαιοσύνη» ζητά ο ΟΗΕ

«Οι ισραηλινές αρχές στο παρελθόν έχουν ανακοινώσει έρευνες για αντίστοιχους φόνους (…) αλλά αυτές πρέπει να φέρνουν αποτελέσματα», δήλωσε ο Θάμιν αλ Χίταν εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

«Πρέπει να υπάρξει δικαιοσύνη. Ακόμη δεν έχουμε δει ούτε αποτελέσματα ούτε ανάληψη ευθύνης», τόνισε.

Γάζα: «Σταγόνα στον ωκεανό» παραμένει η βοήθεια

Η ανθρωπιστική βοήθεια που επιτρέπεται στη Γάζα από τις ισραηλινές αρχές να εισέλθει στη η οποία μαστίζεται από τον πόλεμο, εξακολουθεί να αποτελεί «σταγόνα στον ωκεανό», δήλωσε σήμερα στο AFP ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος του ΟΗΕ Καρλ Σκάου.

Ο ΟΗΕ κήρυξε επισήμως την Παρασκευή κατάσταση λιμού στη Γάζα και απέδωσε την ευθύνη στο εβραϊκό κράτος, το οποίο έχει αυξήσει εκεί τις στρατιωτικές επιχειρήσεις που εξαπέλυσε σε αντίποινα για την πρωτοφανή επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στο έδαφός του στις 7 Οκτωβρίου του 2023.

Διά στόματος του πρωθυπουργού του Μπενιαμίν Νετανιάχου, το Ισραήλ απέρριψε την κατηγορία αυτή και κατήγγειλε ένα «ξεδιάντροπο ψέμα».

Μετά την επιβολή τον Μάρτιο στη Λωρίδα της Γάζας πλήρους ανθρωπιστικού αποκλεισμού, προκαλώντας σοβαρές επισιτιστικές ελλείψεις, η ισραηλινή κυβέρνηση χαλάρωσε τον αποκλεισμό στα τέλη Μαΐου και ενέκρινε την επιστροφή της βοήθειας.

Υπάρχει μια «ελαφρά αύξηση», αναγνώρισε ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος (στα αγγλικά WFP, στα γαλλικά PAM) σε συνέντευξη που παραχώρησε στο AFP με αφορμή επίσκεψη στην πρωτεύουσα της Ινδίας Νέο Δελχί.

«Ωστόσο αυτή παραμένει σταγόνα στον ωκεανό όσον αφορά τους περίπου 2,1 εκατομμύρια ανθρώπους που υποστηρίζουμε», πρόσθεσε ο Σκάου. «Θα χρειαζόταν εντελώς διαφορετικό επίπεδο βοήθειας για να μπορέσουμε να σταματήσουμε την πορεία προς τον λιμό».

Ύστερα από προειδοποιήσεις για μήνες, το ολοκληρωμένο πλαίσιο κατάταξης ως προς την επισιτιστική ασφάλεια IPC, υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών με έδρα τη Γενεύη, επιβεβαίωσε πως βρίσκεται σε εξέλιξη λιμός στην περιφέρεια της Γάζας (βόρεια).

Σύμφωνα με τους ειδικούς του ΟΗΕ, πάνω από μισό εκατομμύριο κάτοικοι της Γάζας αντιμετωπίζουν «καταστροφικές» συνθήκες, το υψηλότερο επίπεδο διατροφικής κατάστασης κινδύνου του IPC που χαρακτηρίζεται από τον λιμό και τον θάνατο.

«Το επίπεδο απελπισίας εκεί είναι τόσο υψηλό που οι άνθρωποι συνεχίζουν να αρπάζουν τα τρόφιμα από τα φορτηγά μας», σημείωσε σήμερα ο Σκάου.

«Όταν δεν είμαστε σε θέση να διοργανώσουμε συντεταγμένες διανομές, δεν μπορούμε να προσφέρουμε βοήθεια στους πιο ευάλωτους, στις γυναίκες και στα παιδιά των καταυλισμών», συνέχισε ο Σουηδός πρώην διπλωμάτης.

«Αυτούς πρέπει να βοηθήσουμε τώρα αν θέλουμε να αποφύγουμε μια καταστροφή», σημείωσε.

Ωστόσο η Γάζα δεν είναι η μόνη περιοχή του κόσμου που υποφέρει από πείνα καθώς η χρηματοδότηση της ανθρωπιστικής βοήθειας αντιμετωπίζει μεγάλη μείωση (-40%) εδώ και έναν χρόνο, υπενθύμισε ο Σκάου.

Περίπου 320 εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται σήμερα σε κατάσταση οξείας επισιτιστικής ανασφάλειας, περισσότεροι από τους τριπλάσιους από αυτούς που βρίσκονταν σε αυτήν την κατάσταση πριν από πέντε χρόνια.

«Αντιμετωπίζουμε μια σειρά από κρίσεις που, άλλοτε, θα ήταν ‘πρωτοσέλιδο’ στην παγκόσμια επικαιρότητα», συνέχισε, αναφερόμενος στην περίπτωση του Σουδάν που βρίσκεται σε πόλεμο, όπου 10 εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται σε κατάσταση λιμού.

«Αυτή είναι η πιο σημαντική επισιτιστική και ανθρωπιστική κρίση (…) μετά το τέλος του λιμού στην Αιθιοπία τη δεκαετία του 1980», υπογράμμισε, λέγοντας ότι πρόκειται για «μια καταστροφή αδιανόητου μεγέθους».

Το γειτονικό Νότιο Σουδάν απειλείται επίσης και μπορεί να γίνει «τρίτη εστία λιμού» στον πλανήτη, προειδοποίησε ο Καρλ Σκάου, «πράγμα το οποίο θα είναι πρωτοφανές».

Η χώρα αυτή «μπορεί επίσης να αποτελέσει την κύρια επισιτιστική κρίση» στον πλανήτη με, όπως σημειώνει, «σημαντικές ανάγκες και, για να είμαστε ειλικρινείς, πολύ λίγες διαθέσιμες πηγές».

Η απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να περικόψει δραστικά τον αμερικανικό προϋπολογισμό ανθρωπιστικής βοήθειας κατάφερε μοιραίο πλήγμα σε πολλές ανθρωπιστικές επιχειρήσεις στον κόσμο.

«Αντιμετωπίζουμε δραματική μείωση των χρηματοδοτήσεων, ενώ θα έπρεπε να τις αυξάνουμε», πρόσθεσε.

Μολονότι οι πόλεμοι και οι συγκρούσεις παραμένουν η βασική αιτία, οι λιμοί συνδέονται επίσης με «ακραία καιρικά φαινόμενα που οφείλονται στην κλιματική αλλαγή» και σε «οικονομικά σοκ (…) και εμπορικούς πολέμους, οι οποίοι ωθούν σε αύξηση τις τιμές των τροφίμων», υπενθύμισε επίσης ο αξιωματούχος αυτός του ΟΗΕ.

«Προσεγγίζουμε χώρες όπως η Ινδία, η Ινδονησία, η Βραζιλία και άλλες, πέραν των παραδοσιακών δωρητών, για να δούμε αν μπορούν να μας βοηθήσουν», κατέληξε.

Γάζα: Έκκληση προς την ΕΕ να αναλάβει «συλλογική δράση» εις βάρος του Ισραήλ

Στο μεταξύ, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Ιρλανδίας Σάιμον Χάρις, λέγοντας ότι υπάρχουν «ξεκάθαρα, συγκεκριμένα μέτρα» τα οποία μπορούν να επιβληθούν, εκτίμησε σήμερα πως η ΕΕ θα πρέπει να αναλάβει «συλλογική δράση» εις βάρος του Ισραήλ.

Ο Χάρις, που είναι επίσης υπουργός Εξωτερικών της Ιρλανδίας, έκανε τις δηλώσεις αυτές σχολιάζοντας ρεπορτάζ του τηλεοπτικού δικτύου RTE News, σύμφωνα με το οποίο 206 Ευρωπαίοι πρώην πρεσβευτές και αξιωματούχοι υπέγραψαν επιστολή με την οποία ζητούν από την ΕΕ να εντείνει τις ενέργειές της εις βάρος του Ισραήλ λόγω της επιδεινούμενης ανθρωπιστικής κατάστασης στη Λωρίδα της Γάζας.

Χαρακτηρίζοντας την επιστολή «ζωτικής σημασίας, πρωτοφανή παρέμβαση» ο Χάρις πρόσθεσε: «Αν δεν αναλάβουμε συλλογική δράση τώρα υπό το φόντο λιμού, πότε θα το κάνουμε;».

«Η συλλογική δράση της ΕΕ θα μπορούσε να κάνει μεγάλη διαφορά», υπογράμμισε.

Σε σειρά αναρτήσεών του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Ιρλανδός υπουργός πρόσθεσε: «Απουσία συλλογικής δράσης, ομάδες μελών της ΕΕ θα πρέπει να επιδιώξουν να συνεργαστούν, αλλά αυτό δεν θα έχει τις ίδιες επιπτώσεις ούτε θα είναι εξίσου αποτελεσματικό και θα αποτελούσε πλήγμα στην ικανότητά μας να ενεργούμε ως κοινότητα, σε μια περίοδο που η ίδια η ΕΕ έχει διαπιστώσει ότι το Ισραήλ παραβιάζει τη Συμφωνία Σύνδεσης».

«Οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ θα συναντηθούν στην Κοπεγχάγη αυτή την εβδομάδα και ανυπομονώ να συζητήσω το θέμα αυτό απευθείας με τους ομολόγους μου», κατέληξε ο Χάρις.

Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που παρουσιάστηκε στα τέλη Ιουνίου στα 27 κράτη μέλη ανέφερε ότι το Ισραήλ παραβιάζει ένα άρθρο της Συμφωνίας Σύνδεσης με την ΕΕ το οποίο αφορά θέματα σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.