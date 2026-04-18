Ένοπλη επίθεση στο Κίεβο: 58χρονος από τη Μόσχα ο δράστης - Τουλάχιστον πέντε οι νεκροί

Ο δράστης έπεσε νεκρός από πυρά των αστυνομικών

Φωτ. αρχείου: Unsplash
Ο Γενικός Εισαγγελέας της Ουκρανίας, Ρουσλάν Κραβτσένκο, δήλωσε ότι ο δράστης, που σκότωσε σήμερα στο Κίεβο πέντε άτομα και τραυμάτισε τουλάχιστον 10, αναγνωρίστηκε ως ένας 58χρονος από τη Μόσχα και ότι ταυτόχρονα ξέσπασε πυρκαγιά στο διαμέρισμα στο Κίεβο στο οποίο ο ίδιος είχε δηλώσει ότι διέμενε.

Ο Κραβτσένκο δήλωσε ότι ο δράστης σκότωσε με αυτόματο όπλο τέσσερις ανθρώπους στον δρόμο και έναν μέσα σε σούπερ μάρκετ.

Δημοσίευσε μια φωτογραφία που δείχνει μια θολή φιγούρα καλυμμένη με αίμα μέσα σε ένα κατάστημα, με ένα όπλο να βρίσκεται κοντά του.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε ανάρτηση του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, επικαλούμενος τον υπουργό Εσωτερικών, Ιχόρ Κλιμένκο, δήλωσε ότι πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν στην περιοχή Χολοσίεβσκι της πρωτεύουσας και 10 νοσηλεύονται στο νοσοκομείο.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, σε ανάρτηση του στην εφαρμογή Telegram, ανέφερε ότι μια γυναίκα μεταξύ των 10 τραυματιών πέθανε στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργού Εσωτερικών, Ιχόρ Κλιμένκο, στην εφαρμογή Telegram έγραψε «ο δράστης στο Κίεβο εξουδετερώθηκε κατά τη σύλληψη του»

«Ειδικές δυνάμεις της... εθνικής αστυνομίας εισέβαλαν στο κατάστημα όπου βρισκόταν ο δράστης. Πήρε άτομα ως ομήρους και πυροβόλησε έναν αστυνομικό κατά τη διάρκεια της κράτησής του. Πριν από αυτό, οι διαπραγματευτές προσπάθησαν να επικοινωνήσουν μαζί του», ανέφερε ο Κλιμένκο.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

