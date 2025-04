Ένας νεκρός σε σύγκρουση σκάφους με φέρι μποτ στη Φλόριντα

Ένα άτομο έχασε τη ζωή του και πολλοί επιβάτες τραυματίστηκαν όταν ένα σκάφος συγκρούστηκε με φέρι μποτ στη Φλόριντα.

Το σκάφος που χτύπησε το φέρι εγκατέλειψε το σημείο του ατυχήματος, σύμφωνα με τις αρχές, μετά τη σύγκρουση κοντά στη γέφυρα Memorial Causeway στο Clearwater, περίπου στις 8:30 το βράδυ της Κυριακής (τοπική ώρα).

Όλα τα θύματα βρίσκονταν στο φέρι, το οποίο μετέφερε 45 άτομα, συμπεριλαμβανομένων δύο μελών πληρώματος.

Από τους έξι τραυματίες οι δύο έφεραν σοβαρά τραύματα και διακομίστηκαν αεροπορικώς σε νοσοκομείο, σύμφωνα με τον Δήμο του Clearwater.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Clearwater χαρακτήρισε το συμβάν ως «μαζικό συμβάν με πολλά θύματα» λόγω του αριθμού και της σοβαρότητας των τραυματισμών.

