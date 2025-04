Βανκούβερ: Απαγγελία κατηγοριών για φόνους κατά συρροή στον δράστη της επίθεσης με αυτοκίνητο

Ένας τριαντάχρονος άνδρας κατηγορείται για οκτώ φόνους μετά την τραγωδία στο Βανκούβερ, όπου μετέτρεψε το αυτοκίνητό του σε φονικό όπλο, σκοτώνοντας 11 ανθρώπους και τραυματίζοντας δεκάδες, κατά τη διάρκεια φεστιβάλ της φιλιππινέζικης κοινότητας.

Η εισαγγελία της Βρετανικής Κολομβίας απήγγειλε κατηγορίες στον Κάι-Τζι Άνταμ Λο, 30 ετών, ενώ αναμένεται να του αποδοθούν και άλλες. Σύμφωνα με την αστυνομία του Βανκούβερ, ο συλληφθείς είχε ιστορικό ψυχικών διαταραχών και συνελήφθη επί τόπου το βράδυ του Σαββάτου, αμέσως μετά το περιστατικό.

Οι αρχές δήλωσαν ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πως η πράξη σχετίζεται με τρομοκρατία. Ο προσωρινός αστυνομικός διευθυντής του Βανκούβερ, Στιβ Ράι, χαρακτήρισε την ημέρα της επίθεσης ως "τη σκοτεινότερη στην ιστορία της πόλης", επισημαίνοντας ότι ο αριθμός των θυμάτων ίσως αυξηθεί.

Interim Police Chief Steve Rai stated that the man in custody has a significant history of interactions with police and healthcare professionals related to mental health. No charges have been filed yet, and more than hundred VPD officers are working on the case.

