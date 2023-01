Ένα σύννεφο σαν UFO, πάνω από την Προύσα

Ένα τεράστιο σύννεφο, η μορφή του οποίου έκανε πολλούς να σκεφτούν ότι μοιάζει με UFO, εμφανίστηκε πάνω από την Προύσα, στην Τουρκία.

Επρόκειτο για φακοειδές σύννεφο, το οποίο εντυπωσίασε τους πολίτες, που δεν έχασαν ευκαιρία να το καταγράψουν με τα κινητά τηλέφωνά τους, τραβώντας φωτογραφίες και βίντεο.

A UFO-shaped lenticular cloud dazzled onlookers in Türkiye’s Bursa, creating a surreal sight.



The lens-shaped clouds form when the air is stable and moist and winds originating from a similar direction blow across mountains at different altitudes through the troposphere