Έμαθε ότι είναι έγκυος με 4 μωρά- όχι τετράδυμα, αλλά δυο σετ δίδυμα: «Θα είναι σίγουρα τρελό»

Το τελευταίο πράγμα που περίμενε να ακούσει η Ashley Ness όταν επισκέφθηκε τον γυναικολόγο της, τον Φεβρουάριο, προκειμένου να ανανεώσει την συνταγογράφηση για χάπια αντισύλληψης- ήταν πως είναι έγκυος.

Χρειάστηκαν άλλες δύο εβδομάδες για να μάθει πόσο έγκυος ήταν.

«Θα κάνω δίδυμα;», αντέδρασε η 35χρονη όταν είδε το υπερηχογράφημα. Λίγο αργότερα πληροφορήθηκε ακόμη πιο έκπληκτη ότι στην πραγματικότητα κυοφορεί όχι δύο, αλλά τέσσερα μωρά και δεν ήταν τετράδυμα αλλά δυο σετ διδύμων.

Επιπλέον εξετάσεις αποκάλυψαν τέσσερα μωρά σε δυο πλακούντες, πιθανότητα 1 στο εκατομμύριο, σύμφωνα με τον Dr. Ahmet Baschat, διευθυντή του Center for Fetal Therapy και καθηγητή στο Johns Hopkins Medicine Department of Gynecology and Obstetrics. «Αν έπαιζε λαχείο, αν είναι τόσο τυχερή, θα γινόταν πολύ πλούσια», λέει.

Όπως εξηγεί, κάτι τέτοιο συμβαίνει όταν δύο ωάρια γονιμοποιούνται ταυτόχρονα - και στη συνέχεια κάθε γονιμοποιημένο ωάριο διαιρείται ξανά. Επειδή κάθε διαιρεμένο ωάριο παραμένει στον δικό του πλακούντα προκύπτουν δύο σετ πανομοιότυπων διδύμων.

«Πρόκειται για εγκυμοσύνη υψηλού κινδύνου», λέει ο Baschat με εμπειρία 30 ετών στον τομέα του. «Βλέπουμε πολλά σπάνια πράγματα, αλλά είναι η πρώτη φορά που ζω κάτι τέτοιο σε όλη μου την καριέρα».

Η 35χρονη μητέρα είναι κομμώτρια μερικής απασχόλησης και ζει σε ένα σπίτι τριών υπνοδωματίων στο Taunton της Μασαχουσέτης με την 8χρονη κόρη της, Chanel και τον σύντροφό της Val, 47 ετών, μηχανικό, και τους δύο μικρότερους γιους του, τον Isaiah, 10 ετών, και τον Zayden, 7 ετών (ο Val έχει άλλο ένα παιδί, 24 ετών, που ζει αλλού).

Στην προσπάθεια να συλλάβει ξανά, η Ness είχε τέσσερις αποβολές. «Απλώς αποδέχτηκα ότι ήμουν ευλογημένη με ένα παιδί και αγκάλιασα τα αγόρια του σαν δικά μου», λέει. «Θυμάμαι να λέω, "η ζωή μου είναι πλήρης", χωρίς ποτέ να περιμένω να μάθω ότι θα αποκτήσω άλλο ένα μωρό. Μετά από όλα αυτά, τα νέα ήρθαν ως "μεγάλο σοκ"», προσθέτει.

Η πρώτη της σκέψη: «Έχω δίδυμα. Είναι κάτι συνηθισμένο. Όλα καλά"». Άλλωστε τα δίδυμα υπάρχουν ανέκαθεν στην οικογένειά της. Η μητέρα της είχε δίδυμα αδέλφια, ο παππούς της ήταν δίδυμος και η θεία της έκανε δίδυμα. Η μητέρα του φίλου της είναι επίσης δίδυμη και η αδελφή του έχει κάνει δίδυμα.

Αλλά να μάθει ότι κυοφορεί δύο σετ διδύμων; «Δεν ήξερα καν τι έπρεπε να πω εκείνη τη στιγμή».

Επόμενες συναντήσεις με ειδικούς εμβρυολόγους του St. Elizabeth's Medical Center στη Βοστώνη αποκάλυψαν ότι το ένα σετ διδύμων θα είναι αγόρια και το άλλο κορίτσια.

«Ήταν πραγματικά μια ευλογία μετά την άλλη», λέει η Ness. Ακόμα κι έτσι, «σκεφτόμουν, ωχ, θα τα μπερδέψω. Θα ξεχάσω ποιος είναι ποιος. Θα μου κάνουν κόλπα. Αυτό θα είναι τρελό».

Πολλοί φίλοι τους ανέλαβαν ήδη να τους βοηθήσουν με τα οικονομικά. «Το μέσο κόστος για το μεγάλωμα ενός παιδιού είναι 17.000 δολάρια ετησίως», έγραψαν στο GoFundMe, όπου έχουν συγκεντρώσει περισσότερα από 8.800 δολάρια. «Το μέσο κόστος για τετράδυμα είναι πάνω από 68.000 δολάρια, έξοδα που δεν περιλαμβάνουν τις εξειδικευμένες θεραπείες για πρόωρο τοκετό. Τα μωρά αναμένεται να γεννηθούν τον Οκτώβριο- ωστόσο, για την υγεία της Άσλεϊ και των μωρών της, το πιθανότερο είναι να γεννηθούν στα μέσα Αυγούστου», προσθέτουν.

Προς το παρόν, «κάνω συνέχεια αλλαγές στο σπίτι», λέει η ίδια. «Θα μείνουν στο δωμάτιό μου για όσο χρειαστεί, γιατί, δυστυχώς, δεν έχω δωμάτιο για εκείνα», σημειώνει. Ωστόσο δηλώνει τυχερή, επειδή έχουν ήδη δυο αυτοκίνητα οπότε θα χρησιμοποιούν αυτά. «Αλλά αυτό είναι το λιγότερο που με απασχολεί αυτή τη στιγμή. Το βασικό άγχος μου είναι να μπορέσω να εξοικονομήσω μερικά χρήματα για να μπορέσουμε να φτιάξουμε δωμάτιο στα μωρά», εξηγεί.

Σε κάθε περίπτωση, νιώθει κατενθουσιασμένη με το νέο κεφάλαιο της ζωής της, αν και παραδέχεται ότι «ταυτόχρονα αισθάνομαι και πολύ άγχος». «Είμαι άνθρωπος του προγράμματος. Οπότε αναρωτιέμαι πώς θα βάλω πρόγραμμα σε τέσσερα παιδιά; Και μάλιστα βρέφη;», λέει.

Βέβαια υπάρχει κάτι που έχει ήδη τακτοποιήσει- τα ονόματα των παιδιών. Τιμώντας μια οικογενειακή παράδοση που θέλει τα ονόματα να ξεκινούν από CH, αποφάσισε να πει τα κορίτσια Chesley και Chatham, και τα δυο αγόρια Chance και Cheston.