Ο Έλον Μασκ φαίνεται να γιόρτασε με τον δικό του, ιδιαίτερο τρόπο την έγκριση του νέου πακέτου αποζημίωσης της Tesla, αξίας έως και 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων, δημοσιεύοντας στο X ένα βίντεο που δημιούργησε η τεχνητή νοημοσύνη Grok, το νέο εργαλείο παραγωγής εικόνας και βίντεο της εταιρείας του xAI.

Το βίντεο, το οποίο ανέβασε τα ξημερώματα του Σαββάτου (στις 4:20 π.μ. ώρα Νέας Υόρκης), δημιουργήθηκε από το prompt του ίδιου του Μασκ: «She smiles and says, ‘I will always love you.’»

Στο αποτέλεσμα, μια ψηφιακή γυναίκα στέκεται σε έναν βροχερό δρόμο και λέει τα λόγια με μια προφανώς συνθετική φωνή.

Μόλις 24 λεπτά αργότερα, ο δισεκατομμυριούχος ανέβασε ένα δεύτερο Grok-βίντεο, στο οποίο εμφανίζεται η Σίντνεϊ Σουίνι να λέει, με αλλοιωμένη φωνή: «You are so cringe».

Οι αντιδράσεις στο X ήταν μαζικές. Πολλοί χρήστες σχολίασαν ότι το πρώτο βίντεο ήταν «το πιο divorced post όλων των εποχών», ενώ άλλοι το χαρακτήρισαν «το πιο λυπηρό πράγμα που έχει δημοσιευτεί ποτέ σε αυτό το site».

Ανάμεσα στους επικριτές του Μασκ ξεχώρισε η 87χρονη Τζόις Κάρολ Όουτς, πολυβραβευμένη συγγραφέας, η οποία σχολίασε πως είναι «περίεργο που ο Μασκ δεν δείχνει ποτέ να απολαμβάνει ή να γνωρίζει τίποτα από όσα εκτιμά σχεδόν κάθε άνθρωπος — φίλους, φύση, μουσική, ταινίες, βιβλία».

«Στην πραγματικότητα μοιάζει εντελώς ακαλλιέργητος», έγραψε η Όουτς. «Οι φτωχότεροι άνθρωποι στο Twitter ίσως έχουν περισσότερη ομορφιά και νόημα στη ζωή τους από τον “πλουσιότερο άνθρωπο του κόσμου”».

Ο Μασκ απάντησε λακωνικά και αιχμηρά: «Η Όουτς είναι ψεύτρα και χαίρεται να είναι κακιά. Δεν είναι καλός άνθρωπος».

Η ανάρτηση και η κόντρα που ακολούθησε έγιναν viral, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν πως ο Μασκ, ακόμη και μέσα από την τεχνητή του φαντασία για την «αγάπη», κατέληξε να δημιουργήσει το πιο μοναχικό βίντεο του διαδικτύου.

Grok Imagine prompt:



She smiles and says “I will always love you” pic.twitter.com/cjDu3MuDCZ — Elon Musk (@elonmusk) November 8, 2025