Ο Έλον Μασκ «ξεσπαθώνει» ξανά εκεί που συνηθίζει, στο Twitter, αλλά αυτή τη φορά στόχος του γίνεται ο Μπέρνι Σάντερς.



Ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Tesla είχε μια μίνι διένεξη με τον γερουσιαστή από το Βερμόντ, ο οποίος την Κυριακή και μέσω Twitter αξίωσε από τους πλούσιους να πληρώνουν το «δίκαιο μερίδιό τους» στους φόρους.



«Πρέπει να ζητήσουμε από τους υπερβολικά εύπορους να πληρώνουν το δίκαιο μερίδιό τους. Τελεία» έγραψε ο Σάντερς στο Twitter, με τον Έλον Μασκ να του απαντά - άκομψα και κακεντρεχώς για πολλούς - «όλο ξεχνάω πως ζεις ακόμα».

I keep forgetting that you’re still alive