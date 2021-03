Πυρά κατά του ιδρυτή, διευθυντή και προέδρου της Amazon, Τζεφ Μπέζος εξαπέλυσε ο Γερουσιαστής από το Βερμόντ, Μπέρνι Σάντερς.

Αφορμή της επίθεσης από το στέλεχος των Δημοκρατικών στάθηκε η άρνηση του δισεκατομμυριούχου να παρευρεθεί σε ακροαματική διαδικασία της Γερουσίας, σχετικά με την ανισότητα, η οποία θα διεξαχθεί την επόμενη εβδομάδα.

Ο Μπέρνι Σάντερς σε σχόλιό του στο Twitter ανέφερε ότι ζήτησε από τον Τζεφ Μπέζος να εμφανιστεί σε ειδική επιτροπή της Γερουσίας την Τετάρτη, στη οποία θα συζητηθούν οι εκλογές των συνδικάτων που πραγματοποιήθηκαν στην εταιρεία του, την Amazon.

«Δυστυχώς, ο κ. Μπέζος δεν θα παρευρεθεί στην ακρόαση. Και ενώ έχει γίνει κατά 78 δισ. δολάρια πλουσιότερος στη διάρκεια της πανδημίας, την ίδια ώρα που οικογένειες παλεύουν να επιβιώσουν, εκείνος γιατί ξοδεύει ένα σκασμό λεφτά για να σταματήσει τους εργαζομένους του από το να πραγματοποιήσουν εκλογές στο συνδικάτο τους στην Άμαζον στην Αλαμπάμα;», έγραψε συγκεκριμένα, ο Μπέρνι Σάντερς.

