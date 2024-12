Ελον Μασκ: Ντυμένος Άγιος Βασίλης αποκάλυψε πώς αδυνάτισε

Ο Έλον Μασκ όχι μόνο παραδέχτηκε ότι παίρνει ένα φάρμακο απώλειας βάρους που μοιάζει με το Ozempic, αλλά με μια εορταστική ανάρτησή του στο Χ, έδειξε την εντυπωσιακή αλλαγή του.

Συγκεκριμένα, ο δισεκατομμυριούχος επικεφαλής της Tesla είπε ότι παίρνει το Mounjaro, ένα φάρμακο όπως το Ozempic που συνήθως αντιμετωπίζει τον διαβήτη τύπου 2 μειώνοντας τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα ενός ατόμου.

Ο Μασκ δημοσίευσε μια φωτογραφία του με στολή Άγιου Βασίλη να ποζάρει μπροστά από ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο και έγραψε: «Ozempic Santa».

Σε δύο απαντήσεις στην ανάρτησή του, πρόσθεσε: «Με Άγιο Βασίλη και Ozempic! Τεχνικά, Mounjaro, αλλά αυτό δεν έχει τον ίδιο ήχο».

Like Cocaine Bear, but Santa and Ozempic!

Ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων ενέκρινε το Mounjaro με την εμπορική ονομασία Zepbound τον Νοέμβριο του 2023 για να χρησιμεύσει ως φάρμακο διαχείρισης βάρους για όσους παλεύουν με το υπερβολικό βάρος ή την παχυσαρκία.

Ο Μασκ έχει ήδη εκφράσει την υποστήριξή του στα φάρμακα για την απώλεια βάρους, γράφοντας σε μια ανάρτηση της 11ης Δεκεμβρίου στο X: «Τίποτα δεν θα έκανε περισσότερα για τη βελτίωση της υγείας, της διάρκειας ζωής και της ποιότητας ζωής των Αμερικανών από το να καταστήσει τα φάρμακα GLP-1 εξαιρετικά χαμηλού κόστους για το κοινό. Τίποτα άλλο δεν πλησιάζει καν».

