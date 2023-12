Έληξε η εκεχειρία- Το Ισραήλ κατηγορεί τη Χαμάς ότι παραβίασε τη συμφωνία

Η προθεσμία για την συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς έληξε και παρά τις προσπάθειες των ΗΠΑ, της Αιγύπτου και του Κατάρ δεν υπήρξε περαιτέρω παράταση.

Το Ισραήλ είπε ότι έχει ξαναρχίσει τις μάχες με τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας. Σε ανάρτησή τους στο X, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις ανέφεραν ότι η Χαμάς άνοιξε πυρ κατά του Ισραήλ, παραβιάζοντας τους όρους της συμφωνίας εκεχειρίας.

Λίγο πριν λήξει η εκεχειρία, το Ισραήλ είπε ότι κατέρριψε έναν πύραυλο που εκτοξεύτηκε από τη Γάζα, ενώ μέσα ενημέρωσης που συνδέονται με την οργάνωση Χαμάς ανέφεραν εκρήξεις και πυροβολισμούς στη βόρεια Γάζα. Η εκεχειρία είχε αρχικά οριστεί να διαρκέσει τέσσερις ημέρες και παρατάθηκε δύο φορές.

Από την Πέμπτη, 110 όμηροι που κρατούνταν στη Γάζα απελευθερώθηκαν από την έναρξη της εκεχειρίας στις 24 Νοεμβρίου, ενώ το Ισραήλ αποφυλάκισε αντίστοιχα 240 Παλαιστίνιους κρατούμενους.

Hamas violated the operational pause, and in addition, fired toward Israeli territory.



The IDF has resumed combat against the Hamas terrorist organization in Gaza. pic.twitter.com/gVRpctD79R