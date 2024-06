Ελεύθερος ο Τζούλιαν Ασάνζ: O ιδρυτής του Wikileaks συμφώνησε να παραδεχθεί την ενοχή του

«Ο Τζούλιαν Ασάνζ είναι ελεύθερος» και αναχώρησε τη Δευτέρα από το Ηνωμένο Βασίλειο και τη φυλακή υψίστης ασφαλείας κοντά στο Λονδίνο, όπου ήταν έγκλειστος επί πέντε χρόνια, ανέφερε το WikiLeaks μετά την αποκάλυψη για συμφωνία περί ομολογίας ενοχής του 52χρονου.

Σύμφωνα με το WikiLeaks, ο 52χρονος Αυστραλός αναχώρησε από τη φυλακή του Μπέλμαρς το πρωί της Δευτέρας και το απόγευμα αφέθηκε ελεύθερος στο αεροδρόμιο Στάνστεντ, όπου επιβιβάστηκε σε αεροσκάφος και εγκατέλειψε το Ηνωμένο Βασίλειο.

Νωρίτερα, έγινε γνωστό πως ο ιδρυτής του WikiLeaks Τζούλιαν Ασάνζ κατέληξε σε συμφωνία με την αμερικανική δικαιοσύνη, η οποία προβλέπει ομολογία ενοχής για την παράνομη απόκτηση και αποκάλυψη απόρρητων εγγράφων σχετικά με τις στρατιωτικές και διπλωματικές δραστηριότητες των ΗΠΑ, σε αντάλλαγμα για την αποφυλάκισή του από τη Βρετανία και τον τερματισμό της πολυετούς διαμάχης του με την Ουάσινγκτον.

Here's the first video of Julian Assange being freed. He has now boarded a plane and left the UK.



They aren't "releasing" him, though. He plead guilty. It's good that Julian is free, but this isn't justice and it's no victory for the cause of free speech. pic.twitter.com/XEfmTKM3SB