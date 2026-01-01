«Από τις χειρότερες τραγωδίες στη χώρα» η έκρηξη στο Crans-Montana, λέει Ελβετός δημοσιογράφος

Δημοσιογράφος από την Ελβετία περιγράφει την έκρηξη στο Crans-Montana, ως «μία από τις χειρότερες τραγωδίες» στην ιστορία της χώρας.

Συγκεκριμένα, ο Martin Meul, δημοσιογράφος της ελβετικής εφημερίδας Blick, ενημέρωσε από το Crans-Montana, ότι οι ελβετικές αρχές δεν γνωρίζουν ακριβώς πόσοι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και πόσοι έχουν τραυματιστεί, καθώς δεν υπήρχε λίστα καλεσμένων για την εκδήλωση στο μπαρ.

Νέο βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, φέρεται να δείχνει τα πρώτα λεπτά, από τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά στην οροφή του μπαρ.

🇨🇭🔥🎉 EN IMAGES - Une vidéo montre le tout début de l’incendie au bar « Le Constellation » à Crans-Montana (VS), au moment où le plafond s’enflamme. 20 Minuten) pic.twitter.com/ZfcoZt73WL — SuisseAlert (@SuisseAlert) January 1, 2026

«Φαίνεται να είναι αρκετά δύσκολο έργο. Ο αριθμός των νεκρών και των τραυματιών δεν είναι σαφής, γνωρίζουμε μόνο ότι είναι μία από τις χειρότερες τραγωδίες στην πρόσφατη ιστορία αυτής της χώρας», δήλωσε σύμφωνα με το Sky News.

Κατά την ενημέρωση από τον Ελβετό δημοσιογράφο,, οι ιατροδικαστές έχουν εισέλθει στον τόπο του συμβάντος για να ξεκινήσουν το έργο τους. «Οι έρευνες βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, οπότε ο τόπος είναι κλειστός και μόνο οι αρχές μπορούν να πλησιάσουν τον τόπο της πυρκαγιάς», πρόσθεσε.

Έκρηξη στο Crans-Montana: Όσα έχουν γίνει μέχρι ώρας γνωστά

«Αρκετές δεκάδες» άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περίπου 100 έχουν τραυματιστεί μετά από πυρκαγιά στο μπαρ Le Constellation στο Crans-Montana, σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, που τονίζουν, ότι υπάρχουν σοβαρά τραυματισμένοι.

Το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, υπάρχουν τουλάχιστον 40 νεκροί.

Την ίδια ώρα, οι αρχές ξεκαθάρισαν, ότι το περιστατικό θεωρείται πυρκαγιά και όχι επίθεση. Οι υγειονομικές υπηρεσίες «κινητοποιήθηκαν πολύ γρήγορα» με 10 ελικόπτερα και 40 ασθενοφόρα, ενώ η μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Valais έχει φτάσει στο όριο της χωρητικότητάς της, με αποτέλεσμα οι ασθενείς να μεταφέρονται αλλού.

Η έκρηξη και η πυρκαγιά που την ακολούθησε σημειώθηκαν περίπου στη 01:30 τα ξημερώματα (τοπική ώρα, 02:30 ώρα Ελλάδας) στο μπαρ Le Constellation, όπου συχνάζουν τουρίστες, κατά τους εορτασμούς για την Πρωτοχρονιά.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί εντελώς, ενώ έχει επιβληθεί και απαγόρευση πτήσεων πάνω από το Crans-Montana, σημείωσε η αστυνομία.

Εικόνες που μετέδωσαν ελβετικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν ένα φλεγόμενο κτίριο και ομάδες διασωστών.

Το Crans-Montana είναι ένα πολυτελές θέρετρο σκι στην καρδιά των Ελβετικών Άλπεων, σε απόσταση περίπου δύο ωρών από τη Βέρνη.