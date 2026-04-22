ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Το Ελ Σαλβαδόρ διεξήγαγε μαζική δίκη για 486 φερόμενα μέλη της διαβόητης συμμορίας MS-13

Οι κατηγορίες αφορούν πάνω από 47.000 εγκλήματα, ανάμεσά τους και ανθρωποκτονίες

The LiFO team
The LiFO team
Το Ελ Σαλβαδόρ διεξήγαγε μαζική δίκη για 486 φερόμενα μέλη της διαβόητης συμμορίας MS-13 Facebook Twitter
Kαθένας από τους κατηγορουμένους θα μπορούσε να καταδικαστεί σε φυλάκιση έως και 245 ετών, εάν κριθεί ένοχος για πολλαπλές κατηγορίες.
0

Ένα δικαστήριο του Ελ Σαλβαδόρ ξεκίνησε την Τρίτη τη συλλογική δίκη 486 φερόμενων μελών συμμοριών, σε μία από τις μεγαλύτερες μαζικές εκδικάσεις στο πλαίσιο της εκστρατείας του προέδρου Ναγίμπ Μπουκέλε για την καταπολέμηση της βίας των συμμοριών μέσω αμφιλεγόμενων έκτακτων εξουσιών.

Οι εισαγγελείς αναφέρουν ότι οι κατηγορίες εναντίον των φερόμενων μελών της συμμορίας Mara Salvatrucha, ή MS-13, αφορούν περισσότερα από 47.000 εγκλήματα που διαπράχθηκαν μεταξύ 2012 και 2022, συμπεριλαμβανομένου ενός Σαββατοκύριακου που ήταν το πιο αιματηρό στο Ελ Σαλβαδόρ από την εποχή του εμφυλίου πολέμου.

Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν ανθρωποκτονία, γυναικοκτονία, εκβιασμό και διακίνηση όπλων.

Η μαζική δίκη στο Ελ Σαλβαδόρ

Στο πλαίσιο της κατάστασης έκτακτης ανάγκης που τέθηκε σε ισχύ το 2022 και έχει ανανεωθεί επανειλημμένα, οι δυνάμεις ασφαλείας έχουν συλλάβει περισσότερους από 91.500 ανθρώπους και το Κογκρέσο ψήφισε διάταγμα που επιτρέπει τις μαζικές δίκες.

Ομάδες για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν προειδοποιήσει ότι οι συλλογικές διώξεις παραβιάζουν τη δέουσα διαδικασία και εμποδίζουν τους κατηγορούμενους να έχουν πρόσβαση σε νομική συνδρομή.

Η Διαμερικανική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων επανέλαβε την Τρίτη τις ανησυχίες της για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων λόγω της παρατεταμένης κατάστασης έκτακτης ανάγκης και ζήτησε να σταματήσει η χρήση της ως στρατηγική καταπολέμησης του εγκλήματος.

«Αυτό το καθεστώς αναστέλλει το δικαίωμα στη νομική υπεράσπιση και στην απαραβίαστη επικοινωνία, ενώ παρατείνει επίσης τις προθεσμίες διοικητικής κράτησης», ανέφερε η επιτροπή σε δήλωσή της.

Αυστηρότατες ποινές για πολλαπλές κατηγορίες

Οι κατηγορούμενοι στην παρούσα υπόθεση κρατούνται σε πέντε φυλακές, μεταξύ των οποίων και η Cecot, μια διαβόητη φυλακή υψίστης ασφαλείας που άνοιξε η κυβέρνηση Μπουκέλε το 2023 και η οποία έχει καταστεί σύμβολο της πολιτικής μηδενικής ανοχής του Ελ Σαλβαδόρ κατά των συμμοριών.

Η εισαγγελία του Ελ Σαλβαδόρ έχει προσκομίσει ως αποδεικτικά στοιχεία αποτελέσματα αυτοψιών, βαλλιστικές αναλύσεις και καταθέσεις μαρτύρων, και ζήτησε από τον δικαστή να επιβάλει την ανώτατη ποινή φυλάκισης για κάθε αδίκημα.

Kαθένας από τους κατηγορουμένους θα μπορούσε να καταδικαστεί σε φυλάκιση έως και 245 ετών, εάν κριθεί ένοχος για πολλαπλές κατηγορίες.

Μεταξύ των κατηγορουμένων περιλαμβάνονται φερόμενοι μακροχρόνιοι επικεφαλής συμμοριών που συμμετείχαν στην εκεχειρία του 2012-2014 μεταξύ της κυβέρνησης και των συμμοριών, κατά τη διάρκεια της προεδρίας του πρώην ηγέτη Μαουρίσιο Φούνες.

Η κυβέρνηση του Μπουκέλε δήλωσε ότι η καταστολή των συμμοριών στο πλαίσιο των έκτακτων εξουσιών μείωσε το ποσοστό ανθρωποκτονιών πέρυσι σε 1,3 ανά 100.000 άτομα, σε σύγκριση με 7,8 το 2022.

Με πληροφορίες από Guardian

Διεθνή

Tags

0

