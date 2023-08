Εκτροχιάστηκε τρένο σε προάστιο της Νέας Υόρκης – Τουλάχιστον 7 τραυματίες

Επιβατικό τρένο εκτροχιάστηκε στη Νέα Υόρκη με αποτέλεσμα να τραυματιστούν επτά άτομα.

Συγκεκριμένα, το τρένο εκτροχιάστηκε σήμερα έξω από τον σιδηροδρομικό σταθμό του Κουίνς, ενός εκ των πέντε δήμων της Νέας Υόρκης, σύμφωνα με ανακοίνωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας της πόλης. Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X αναφέρει επίσης πως κανείς από τους τραυματισμούς δεν χαρακτηρίζεται σοβαρός.

Σε εικόνες που μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο CBS φαίνεται ότι τα εκτροχιασμένα βαγόνια του τρένου παρέμειναν όρθια και δεν ανατράπηκαν. Η κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης Κάθι Χόκουλ ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X πως ενημερώνεται σε τακτική βάση από τους συνεργάτες της σχετικά με το σιδηροδρομικό ατύχημα. Αναφορικά με τα αίτια του σιδηροδρομικού ατυχήματος αυτά παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής.

Από την πλευρά του, ο οργανισμός σιδηροδρόμων του Λονγκ Άιλαντ (LIRR) αναφέρει πως οι αμαξοστοιχίες του συνεχίζουν τα δρομολόγια, παρακάμπτοντας όμως τους σταθμούς Χίλσαϊντ, Χόλις και Κουίνς Βίλατζ. Οι επιβάτες μπορούν να χρησιμοποιούν τα εισιτήρια τους σε λεωφορεία που εκτελούν δρομολόγια μεταξύ των συγκεκριμένων σταθμών, όπως έγινε γνωστό.

Earlier today, a train derailed east of Jamaica. We were able to safely evacuate customers from the train, and 10 are now being treated for minor injuries.



MTA Chairman and CEO Janno Lieber is on the scene with LIRR and EMS personnel. pic.twitter.com/jyspEy6LGs