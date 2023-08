Χάος στη Νέα Υόρκη- Μετανάστες κοιμούνται στα πεζοδρόμια έξω από ξενοδοχείο

Εκατοντάδες μετανάστες κοιμούνται στα πεζοδρόμια στη Νέα Υόρκη, έξω από το ξενοδοχείο «Roosevelt» στο Μανχάταν.

Πρόκειται για μετανάστες από διάφορες χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Αφρικής, οι οποίοι περιμένουν χορήγηση ασύλου. Κοιμούνται σε χαρτόνια, γιατί το εν λόγω ξενοδοχείο στη Νέα Υόρκη, που λειτουργεί άτυπα ως hot spot, δεν έχει άλλο χώρο για να τους φιλοξενήσει.

TONIGHT on @TopStoryNBC. The latest on the migrant crisis in NYC. Migrants sleeping on the street outside the Roosevelt Hotel in Midtown Manhattan. pic.twitter.com/alZ8gKCb7w — Zach Richter (@zach_richter1) August 1, 2023

Το ξενοδοχείο «Roosevelt», το οποίο έκλεισε πριν από τρία χρόνια, είναι ένα από τα πολλά που έχουν μετατραπεί σε κέντρα έκτακτης ανάγκης, καθώς η πόλη παλεύει με την εισροή μεταναστών.

Migrants living on New York city streets waiting for housing. Mayor Adams contemplating sending brochures to the border saying there is no more room. NYC Manhattan is one of the most expensive places to live. How are immigrants to make a better life and get a job? pic.twitter.com/ZlHGF2a29C — John Remelius (@MYLIFEMATTERS78) July 29, 2023

Η Νέα Υόρκη φιλοξενεί επί του παρόντος περισσότερους από 56.000 μετανάστες σε περίπου 200 αυτοσχέδιους χώρους. Χιλιάδες άλλοι βρίσκονται στο σύστημα καταφυγίων της πόλης.

Believe it or not this is #Midtown #Manhattan. One the most important business hubs in the country. 😣😣😣 @Biden has turned it into 1 big homeless shelter. NYC literally has no more room & 6 buses of migrants a day still arriving. ⁦@SenSchumer⁩ ⁦@GovKathyHochul⁩ pic.twitter.com/msiBs769Wx — katie wright (@katiewr31413491) July 31, 2023

Οι αρχές της πόλης λέει αναφέρουν περισσότεροι από 93.000 αιτούντες άσυλο πέρασαν μέσω του συστήματος εισαγωγής από τον Απρίλιο του 2022.

Ο δήμαρχος Έρικ Άνταμς πάντως εξηγεί ότι αυτή είναι η νέα πραγματικότητα και πως «η εικόνα δεν θα αλλάξει» σύμφωνα με τους New York Times. «Δεν πρόκειται να βελτιωθεί», είπε σε συνέντευξη Τύπου στο dημαρχείο τη Δευτέρα. «Δεν υπάρχει άλλος χώρος στην πόλη» επισήμανε.



Με πληροφορίες από New York Times