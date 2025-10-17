Θύμα δολοφονικής επίθεσης έπεσε το πρωί της Παρασκευής (17/10), ο επιχειρηματίας Σταύρος Δημοσθένους, στην Κύπρο.

Η δολοφονία στη Λεμεσό και συγκεκριμένα στον δρόμο Τσιρείου, σημειώθηκε λίγο μετά τις 09:00.

Πληροφορίες του philenews αναφέρουν ότι ο Σταύρος Δημοσθένους πυροβολήθηκε σε κοντινό δρόμο από το σπίτι του την ώρα που επέβαινε στο αυτοκίνητό του μαζί με τον γιο του.

Η πορεία του αυτοκινήτου του ανεκόπη από όχημα τύπου βαν, ενώ στη συνέχεια πρόσωπο που επέβαινε σε μοτοσικλέτα, πλεύρισε το όχημα του επιχειρηματία και άνοιξε πυρ εναντίον του.

Άμεσα ο γιος του επιχείρησε να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, καθοδόν προς το νοσοκομείο προκλήθηκε τροχαίο με αποτέλεσμα το όχημα του Σταύρου Δημοσθένους να ακινητοποιηθεί και το θύμα φαίνεται να εξέπνευσε εντός του οχήματος.

Εκτέλεση στην Κύπρο: Ποιος ήταν ο Σταύρος Δημοσθένους που δολοφονήθηκε κοντά στο σπίτι του

Ο 49χρονος Σταύρος Δημοσθένους ήταν ιδιαίτερα γνωστός στη Λεμεσό. Το 2015 ανέλαβε τα ηνία του Άρη Λεμεσού και πέντε χρόνια μετά ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από την ομάδα, όπως αναφέρει το Cyprus Times.

Η εμπλοκή του όμως, με τα ποδοσφαιρικά δεν σταμάτησε εκεί καθώς στη συνέχεια ανέλαβε την προεδρία της ομάδας της Καρμιώτισσας. Μόλις ένα χρόνο μετά, το 2021 έδωσε την σκυτάλη της προεδρίας στον Λευκορώσο Ντιμίτρι Πούνιν, ωστόσο επέστρεψε ξανά τον Νοέμβριο του 2023.

Τον Μάιο του 2025 ο ίδιος είχε δηλώσει ότι παραιτήθηκε από την προεδρία, αναφέροντας ότι έκανε σκέψεις να διεκδικήσει την προεδρία της ΚΟΠ κάτι που, ωστόσο τελικώς δεν έπραξε.

Ο Σταύρος Δημοσθένους είχε δύο γιους και μία κόρη.

Σημειώνεται πως η Καρμιώτισσα υποβιβάστηκε την περσινή σεζόν από την Α' κατηγορία του κυπριακού πρωταθλήματος.