Εκτέλεση στην Κύπρο: Νέα στοιχεία - Τι συνέβη στον δρόμο για το νοσοκομείο

Νέα στοιχεία υπάρχουν για την υπόθεση δολοφονίας του επιχειρηματία και προέδρου της Καρμιώτισσας, Σταύρου Δημοσθένους, στην Κύπρο.

Η δολοφονία στη Λεμεσό και συγκεκριμένα στον δρόμο Τσιρείου, σημειώθηκε λίγο μετά τις 09:00. Πληροφορίες του philenews αναφέρουν ότι ο Σταύρος Δημοσθένους πυροβολήθηκε σε κοντινό δρόμο από το σπίτι του την ώρα που επέβαινε στο αυτοκίνητό του μαζί με τον γιο του.

Η πορεία του αυτοκινήτου του ανεκόπη από όχημα τύπου βαν, ενώ στη συνέχεια πρόσωπο που επέβαινε σε μοτοσικλέτα, πλεύρισε το όχημα του επιχειρηματία και άνοιξε πυρ εναντίον του.

Εκτέλεση στην Κύπρο: Τι συνέβη στον δρόμο για το νοσοκομείο

Άμεσα ο γιος του επιχείρησε να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, καθοδόν προς το νοσοκομείο προκλήθηκε τροχαίο με αποτέλεσμα το όχημα του Σταύρου Δημοσθένους να ακινητοποιηθεί και το θύμα φαίνεται να εξέπνευσε εντός του οχήματος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το όχημα που εντοπίστηκε νωρίτερα να φλέγεται στον αυτοκινητόδρομο στην περιοχή Γερμασόγειας φέρεται να είναι το όχημα τύπου βαν που ανέκοψε την πορεία του οχήματος του Σταύρου Δημοσθένους.

Σε κόκκινο συναγερμό έχει τεθεί η Αστυνομία της Κύπρου μετά τη μαφιόζικη εκτέλεση του γνωστού επιχειρηματία και αθλητικού παράγοντα Σταύρου Δημοσθένους που διαπράχθηκε σήμερα το πρωί στην περιοχή της Σφαλαγγιώτισσας.

Όλες οι υπηρεσίες της ΑΔΕ Λεμεσού έχουν τεθεί επί ποδός.

Σημειώνεται πως η Καρμιώτισσα υποβιβάστηκε την περσινή σεζόν από την Α' κατηγορία του κυπριακού πρωταθλήματος.