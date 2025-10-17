ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Εκτέλεση στην Κύπρο: Νέα στοιχεία - Τι συνέβη στον δρόμο για το νοσοκομείο

Πυροβολήθηκε σε κοντινό δρόμο από το σπίτι του την ώρα που επέβαινε στο αυτοκίνητό του μαζί με τον γιο του

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΚΥΠΡΟΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Facebook Twitter
0

Νέα στοιχεία υπάρχουν για την υπόθεση δολοφονίας του επιχειρηματία και προέδρου της Καρμιώτισσας, Σταύρου Δημοσθένους, στην Κύπρο.

Η δολοφονία στη Λεμεσό και συγκεκριμένα στον δρόμο Τσιρείου, σημειώθηκε λίγο μετά τις 09:00. Πληροφορίες του philenews αναφέρουν ότι ο Σταύρος Δημοσθένους πυροβολήθηκε σε κοντινό δρόμο από το σπίτι του την ώρα που επέβαινε στο αυτοκίνητό του μαζί με τον γιο του. 

Η πορεία του αυτοκινήτου του ανεκόπη από όχημα τύπου βαν, ενώ στη συνέχεια πρόσωπο που επέβαινε σε μοτοσικλέτα, πλεύρισε το όχημα του επιχειρηματία και άνοιξε πυρ εναντίον του.

ΚΥΠΡΟΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Facebook Twitter
ΚΥΠΡΟΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Facebook Twitter
ΚΥΠΡΟΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Facebook Twitter
ΚΥΠΡΟΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Facebook Twitter

Εκτέλεση στην Κύπρο: Τι συνέβη στον δρόμο για το νοσοκομείο

Άμεσα ο γιος του επιχείρησε να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, καθοδόν προς το νοσοκομείο προκλήθηκε τροχαίο με αποτέλεσμα το όχημα του Σταύρου Δημοσθένους να ακινητοποιηθεί και το θύμα φαίνεται να εξέπνευσε εντός του οχήματος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το όχημα που εντοπίστηκε νωρίτερα να φλέγεται στον αυτοκινητόδρομο στην περιοχή Γερμασόγειας φέρεται να είναι το όχημα τύπου βαν που ανέκοψε την πορεία του οχήματος του Σταύρου Δημοσθένους.

ΚΥΠΡΟΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Facebook Twitter
ΚΥΠΡΟΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Facebook Twitter
ΚΥΠΡΟΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Facebook Twitter
Φωτ.: reporter.com.cy

Σε κόκκινο συναγερμό έχει τεθεί η Αστυνομία της Κύπρου μετά τη μαφιόζικη εκτέλεση του γνωστού επιχειρηματία και αθλητικού παράγοντα Σταύρου Δημοσθένους που διαπράχθηκε σήμερα το πρωί στην περιοχή της Σφαλαγγιώτισσας.

Όλες οι υπηρεσίες της ΑΔΕ Λεμεσού έχουν τεθεί επί ποδός.

Σημειώνεται πως η Καρμιώτισσα υποβιβάστηκε την περσινή σεζόν από την Α' κατηγορία του κυπριακού πρωταθλήματος.

 
 
Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο ενισχύει στρατό, πολιτοφυλακή - Οι ΗΠΑ στέλνουν όπλα και ειδικές δυνάμεις στην Καραϊβική

Διεθνή / Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο ενισχύει στρατό, οι ΗΠΑ στέλνουν όπλα και ειδικές δυνάμεις στην Καραϊβική

Η Βενεζουέλα ενισχύει στρατεύματα και πολιτοφυλακή, ενώ οι ΗΠΑ μεταφέρουν προηγμένα όπλα και ειδικές δυνάμεις στην Καραϊβική, αυξάνοντας την ένταση στην περιοχή
LIFO NEWSROOM
Ο συνιδρυτής του Reddit λέει ότι το διαδίκτυο είναι πλέον «νεκρό» καθώς τα bots ξεπερνούν τους ανθρώπους

Διεθνή / Ο συνιδρυτής του Reddit λέει ότι το διαδίκτυο είναι πλέον «νεκρό» καθώς τα bots ξεπερνούν τους ανθρώπους

Ο Οχανιάν υποστήριξε ότι η επόμενη γενιά των social media θα πρέπει να είναι «επαληθεύσιμα ανθρώπινη», βασισμένη σε «ζωντανό περιεχόμενο και αποδείξεις ζωής»
LIFO NEWSROOM
«Ζητούμε συγγνώμη» από τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα: Η Εκκλησία της Νορβηγίας παραδέχεται δεκαετίες διακρίσεων

Διεθνή / «Ζητάμε συγγνώμη» από τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα: Η Εκκλησία της Νορβηγίας παραδέχεται δεκαετίες διακρίσεων

Η Εκκλησία της Νορβηγίας προχώρησε σε ιστορική συγγνώμη προς την ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα για δεκαετίες διακρίσεων - Ο επίσκοπος Όλαφ Φίκσε Τβέιτ αναγνώρισε ότι η Εκκλησία «προκάλεσε πόνο και ντροπή» και δεσμεύτηκε σε μια νέα εποχή αποδοχής και ενσωμάτωσης
LIFO NEWSROOM
Απαγγέλθηκαν κατηγορίες στον Τζον Μπόλτον: Επιτίθεται στον Τραμπ για «κατάχρηση εξουσίας» και «εκφοβισμό επικριτών»

Διεθνή / Απαγγέλθηκαν κατηγορίες στον Τζον Μπόλτον: Επιτίθεται στον Τραμπ για «κατάχρηση εξουσίας» και «εκφοβισμό επικριτών»

Ο Τζον Μπόλτον, πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορείται για παράνομη διαχείριση διαβαθμισμένων πληροφοριών - Ο ίδιος κάνει λόγο για πολιτικά υποκινούμενη δίωξη και «εκφοβισμό των επικριτών του προέδρου»
LIFO NEWSROOM
Ο Τραμπ κάλεσε δεξιούς influencers για να «συζητήσουν» την Antifa - Η λίστα με τους εκλεκτούς 11

Διεθνή / Ο Τραμπ κάλεσε δεξιούς influencers για να «συζητήσουν» την Antifa - Η λίστα με τους εκλεκτούς 11

Ο Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσε «στρογγυλή τράπεζα» για την Antifa με δεξιούς influencers, προκαλώντας αντιδράσεις για την προπαγανδιστική φύση της συνάντησης και τις πολιτικές της στοχεύσεις
LIFO NEWSROOM
Ξεκινά η δίκη για το έγκλημα που πάγωσε τη Γαλλία: 27χρονη βίασε, βασάνισε και σκότωσε τη 12χρονη Λόλα

Διεθνή / Ξεκινά η δίκη για το έγκλημα που «πάγωσε» τη Γαλλία: 27χρονη βίασε, βασάνισε και σκότωσε τη 12χρονη Λόλα

Η δίκη για τη φρικτή δολοφονία της 12χρονης Λόλα Νταβιέ συγκλονίζει τη Γαλλία - Η 27χρονη Νταμπιά Μπενκιρέν κατηγορείται για βασανισμό, βιασμό και δολοφονία ανηλίκου, σε μια υπόθεση που προκάλεσε πολιτική θύελλα
LIFO NEWSROOM
 
 