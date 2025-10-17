ΔΙΕΘΝΗ
Κύπρος: Δολοφόνησαν τον πρόεδρο ποδοσφαιρικής ομάδας Σταύρο Δημοσθένους

Βρισκόταν εντός του αυτοκινήτου του και δέχθηκε πυροβολισμούς από πρόσωπο που επέβαινε σε μηχανή

Φωτ.: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Σοκ έχει προκαλέσει στην Κύπρο η δολοφονική επίθεση, σήμερα το πρωί στη Λεμεσό, με θύμα τον 49χρονο επιχειρηματία και πρόεδρο της Καρμιώτισσας, Σταύρο Δημοσθένους.

Η δολοφονική επίθεση έγινε λίγο μετά τις 09:00, στη μέση του δρόμου, σε ώρα αιχμής και μπροστά από αυτόπτες μάρτυρες.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, ο δράστης του εγκλήματος, ο οποίος προπορευόταν του οχήματος του Δημοσθένους, του ανέκοψε την πορεία και τον πυροβόλησε αρκετές φορές.

Ο πρόεδρος της Καρμιώτισσας και πρώην παράγοντας του Αρη Λεμεσού, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, βρισκόταν εντός του αυτοκινήτου του και δέχθηκε πυροβολισμούς από πρόσωπο που επέβαινε σε μηχανή.

Σημειώνεται πως η Καρμιώτισσα υποβιβάστηκε την περσινή σεζόν από την Α' κατηγορία του κυπριακού πρωταθλήματος.

Φωτ.: reporter.com.cy

Μάλιστα, από το περιστατικό προκλήθηκε και τροχαίο ατύχημα ενώ διερευνάται επίσης, αν φλεγόμενο όχημα σε αυτοκινητόδρομο σχετίζεται με την υπόθεση.

Επίσης, πληροφορίες του philenews.com, αναφέρουν ότι στο όχημα του Σταύρου Δημοσθένους επέβαινε στενό συγγενικό του πρόσωπο.

 
 
 
