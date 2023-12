Έκρηξη του ηφαιστείου Μαράπι- Τουλάχιστον 11 νεκροί

Η έκρηξη στο ηφαίστειο Μαράπι, στο δυτικό τμήμα του αρχιπελάγους της Ινδονησίας, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 11 ανθρώπους.

«Υπήρχαν 26 άνθρωποι που δεν είχαν απομακρυνθεί εσπευσμένα, βρήκαμε 14, τους τρεις ζωντανούς και τους άλλους έντεκα νεκρούς», εξήγησε ο Άμπντουλ Μαλίκ, επικεφαλής της υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης στην Παντάνγκ, την επομένη της ηφαιστειακής έκρηξης.

Οι τρεις επιζήσαντες εντοπίστηκαν σε μικρή απόσταση από τον κρατήρα, είναι αδύναμοι και τουλάχιστον οι δύο έχουν υποστεί «εγκαύματα», διευκρίνισε ο αξιωματούχος.

Σωστικά συνεργεία διαδέχονταν το ένα το άλλο στην κοπιώδη διαδρομή για να κατέβουν τα πτώματα των θυμάτων με τα πόδια από το βουνό. Άλλοι δώδεκα άνθρωποι αγνοούνται, ενώ 49 κατέβηκαν από το όρος και ορισμένοι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, σύμφωνα με τον κ. Μαλίκ.

Earlier today, Indonesia’s Mount Marapi volcano in the West Sumatra province erupted. The volcano spewed volcanic ash as high as 9,843 ft into the air.



This just confirms Hanke’s School Boy’s Theory of History: It’s just one damn thing after another.pic.twitter.com/P8YE8Fh9WW