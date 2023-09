Έκρηξη στο Ναγκόρνο Καραμπάχ - Τουλάχιστον 20 οι νεκροί, πάνω από 290 τραυματίες

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας έκρηξης που σημειώθηκε χθες σε δεξαμενή καυσίμων στο Ναγκόρνο Καραμπάχ.

Οι αρμενικές αρχές του Ναγκόρνο Καραμπάχ δήλωσαν πως, εκτός από τους 20 νεκρούς από την έκρηξη στη δεξαμενή καυσίμων, 290 έχουν τραυματισθεί και νοσηλεύονται, ενώ δεκάδες απ' αυτούς «εξακολουθούν να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση».

Την ίδια ώρα, ένα μεγάλο κύμα προσφύγων έχουν φθάσει στην Αρμενία από τον συγκεκριμένο θύλακα, ο οποίος ανήκει στο Αζερμπαϊτζάν. Στο Γερεβάν, η αρμενική κυβέρνηση ανακοίνωσε πως 13.350 πρόσφυγες, που διέφυγαν από το Ναγκόρνο-Καραμπάχ, έχουν φθάσει στην Αρμενία, σχεδόν μία εβδομάδα μετά την επίθεση των Αζέρων και τη συνθηκολόγηση των αρμένιων αυτονομιστών σ' αυτό το διαφιλονικούμενο θύλακα.

«Η κυβέρνηση παρέχει φιλοξενία σε όλους αυτούς που δεν έχουν μέρος για να ζήσουν», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι αρμενικές αρχές, διευκρινίζοντας πως η καταγραφή προσφύγων συνεχίζεται.

