Έκρηξη στο Μπαγκλαντές: Δεκάδες νεκροί και τραυματίες- «Μπάλες φωτιάς έπεφταν βροχή»

Τουλάχιστον 49 οι νεκροί από πυρκαγιά που ξέσπασε και προκάλεσε τεράστια έκρηξη χημικών προϊόντων σε χώρο αποθήκευσης εμπορευματοκιβωτίων στη Σιτακούντα του Μπανγκλαντές.

Περισσότεροι από 300 άνθρωποι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό των τοπικών Αρχών.

Σύμφωνα με τον Ελίας Τσόντρι, αρχίατρο της περιοχής πολλοί εξακολουθούν να αγνοούνται, ανάμεσά τους δημοσιογράφοι που κάλυπταν την πυρκαγιά.

«Υπάρχουν πτώματα σε περιοχές που επλήγησαν από την πυρκαγιά. Είδα οκτώ ή δέκα» δήλωσε μέλος των σωστικών συνεργείων.

Μεταξύ των τραυματιών είναι 40 πυροσβέστες και 10 αστυνομικοί, δήλωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας της Τσιταγκόνγκ, ο Ανουάρ Χοσάιν.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «ο αριθμός των νεκρών αναμένεται να αυξηθεί διότι κάποιοι από τους τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση».

Η έκρηξη

Η πυρκαγιά ξέσπασε χθες, Σάββατο, γύρω στις 21:30 τοπική ώρα (18:30 ώρα Ελλάδας) στον χώρο αποθήκευσης B.M. Container Depot.

Εκατοντάδες πυροσβέστες έσπευσαν επί τόπου για να τη σβήσουν, αλλά μία ώρα αργότερα εξερράγησαν πολλά εμπορευματοκιβώτια τα οποία περιείχαν χημικά προϊόντα.

Από την τεράστια έκρηξη ταρακουνήθηκαν κτήρια σε απόσταση πολλών χιλιομέτρων από την αποθήκη, σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής.

«Η έκρηξη έστειλε μπάλες φωτιάς στον ουρανό. (…) έπεφταν σαν βροχή. Φοβηθήκαμε πολύ και φύγαμε αμέσως» δήλωσε ο 60χρονος Μοχγκαμάντ Άλι, κάτοικος της περιοχής.

«Η έκρηξη με πέταξε καμία δεκαριά μέτρα μακριά από εκεί που βρισκόμουν. Έχω υποστεί εγκαύματα στα χέρια και τα πόδια», επεσήμανε ο Τοφαέλ Άχμεντ, οδηγός φορτηγού που βρισκόταν στην αποθήκη.

Κάποια από τα εμπορευματοκιβώτια στην ιδιωτική εγκατάσταση αποθήκευσης περιείχαν χημικά προϊόντα, ιδίως υπεροξείδιο του υδρογόνου, εξήγησε στους δημοσιογράφους ο επικεφαλής των πυροσβεστών, Μάιν Ουντίν. «Δεν έχουμε καταφέρει να θέσουμε υπό έλεγχο την πυρκαγιά λόγω της ύπαρξης αυτού του χημικού προϊόντος» επεσήμανε.

