Χάος επικρατεί ξανά στην Καμπούλ, μετά τη νέα έκρηξη που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν.

Η έκρηξη σημειώθηκε κοντά στο αεροδρόμιο της Καμπούλ και, σύμφωνα με συγκλίνουσες πληροφορίες, προήλθε από επίθεση με ρουκέτα ή πύραυλο.

Από την επίθεση ένα παιδί έχασε τη ζωή του, σύμφωνα με έναν αρχηγό της αφγανικής αστυνομίας. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για συνολικά δύο νεκρούς και τρεις τραυματίες, σύμφωνα το αφγανικό πρακτορείο ειδήσεων Asvaka.

Πλήγμα των ΗΠΑ κατά του ISIS

Σύμφωνα με αξιωματούχο του υπουργείου Υγείας του Αφγανιστάν στο BBC, η νέα έκρηξη μπορεί να προκλήθηκε από πύραυλο που έπληξε ένα σπίτι κοντά στο αεροδρόμιο. Το αεροδρόμιο δεν χτυπήθηκε άμεσα, πρόσθεσε η πηγή.

Νωρίτερα δύο αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters πως στρατιωτικό πλήγμα στην Καμπούλ πραγματοποίησαν σήμερα οι ΗΠΑ.

Οι ίδιοι, διατηρώντας την ανωνυμία τους, είπαν ότι το πλήγμα είχε ως στόχο ύποπτα μέλη του ISIS-K, του αφγανικού παραρτήματος του Ισλαμικού Κράτους που ανέλαβε την ευθύνη για την πολύνεκρη επίθεση αυτοκτονίας στο αεροδρόμιο της Καμπούλ την Πέμπτη.

Οι ίδιες πηγές επισήμαναν ότι επικαλούνται τις πρώτες πληροφορίες και ότι αυτές πιθανόν να αλλάξουν.



Νωρίτερα σήμερα δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP) άκουσαν μια έκρηξη, που σύμφωνα με έναν υπεύθυνο της πρώην αφγανικής κυβέρνησης η οποία ανατράπηκε από τους Ταλιμπάν πριν από δύο εβδομάδες, προκλήθηκε από ρουκέτα που «σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έπληξε ένα σπίτι».

Photos of smoke rising over Kabul after an explosion was reported. No confirmation of cause at this time. Some claim a rocket hit a residential area. pic.twitter.com/Yu0P8raWVF