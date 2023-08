Έκρηξη σε τριώροφο κτίριο στην Τεχεράνη- Μία νεκρή, 19 τραυματίες

Μια νεκρή και 19 τραυματίες είναι ο απολογισμός της έκρηξη σε τριώροφο κτίριο στην Τεχεράνη.

Νεκρή από την έκρηξη στο τριώροφο κτίριο είναι μία 75χρονη ενώ 19 ακόμα άτομα τραυματίστηκαν, μεταδίδει το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ISNA.

Από την έκρηξη, που αποδίδεται σε διαρροή αερίου, προκλήθηκαν σημαντικές υλικές ζημιές σε γειτονικά κτίρια και σταθμευμένα οχήματα, ανέφερε ο επικεφαλής της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών στην Τεχεράνη, ο Αλί Νασιρί.

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι διασώθηκαν, ενώ τρεις τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

