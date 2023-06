Έκρηξη σε εστιατόριο στην Κίνα: Τουλάχιστον 31 νεκροί - Όλα δείχνουν διαρροή αερίου

Έκρηξη σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης σε εστιατόριο στην πόλη Γιντσουάν, στη βορειοδυτική Κίνα, με αποτέλεσμα να χάσουν τις ζωές τους 31 άτομα και να τραυματιστούν επτά.

Η έκρηξη, όπως δείχνουν όλα, έγινε λόγω διαρροής υγροποιημένου αερίου πετρελαίου, όπως ανέφερε το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων, επικαλούμενο την περιφερειακή επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας.

Ένας από τους τραυματίες είναι σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ οι άλλοι έχουν διάφορα τραύματα: από εγκαύματα μέχρι εκδορές από θραύσματα γυαλιού.

An explosion at a barbecue restaurant in China's Yinchuan has claimed the lives of 31 people, according to local authorities. #GLOBALink pic.twitter.com/OYRLOAJDuA