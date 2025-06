Εκρήξεις στην Τεχεράνη, βροχή πυραύλων σε Ισραήλ - Σε τροχιά πολέμου η Μέση Ανατολή

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η πολεμική σύγκρουση Ισραήλ–Ιράν, με συνεχείς πυραυλικές επιθέσεις, εκρήξεις σε κατοικημένες περιοχές, εκατοντάδες τραυματίες και την ενεργοποίηση των συστημάτων αεράμυνας εκατέρωθεν.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι οι πολίτες μπορούν να βγουν από τα καταφύγια, παραμένοντας ωστόσο σε απόσταση αναπνοής από αυτά, καθώς συνεχίζονται οι αναχαιτίσεις πυραύλων που εκτοξεύονται από το Ιράν.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι έχει δεχθεί δεκάδες πυραύλους σε διάστημα λίγων ωρών, οι περισσότεροι εκ των οποίων αναχαιτίστηκαν, ενώ επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης είναι σε εξέλιξη σε διάφορα σημεία της χώρας, όπου αναφέρθηκαν πτώσεις βλημάτων.

Están denunciando todos los vídeos del ataque de Irán a Israel. Me han hecho borrar este con más de 4k likes.



No se os ocurra compartirlo y que se vea que su cúpula de hierro no funciona. pic.twitter.com/guUfBeX9Zn