Πάνω από 200 πυραύλους εξαπέλυσε το Ιράν κατά του Ισραήλ - Live εικόνα από τον ουρανό του Τελ Αβίβ

Με επιθέσεις σε τρία κύματα και πάνω από 200 πυραύλους απάντησε το Ιράν στις νυχτερινές επιθέσεις που εξαπέλυσε το Ισραήλ, αλλά και από τη νέα επίθεση που έκανε το βράδυ της Παρασκευής.

Από τις προηγούμενες επιθέσεις του Ιράν στο Ισραήλ τραυματίστηκαν επτά άνθρωποι στο κεντρικό Ισραήλ, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της υπηρεσίας Μαγκέν Νταβίντ Αντόμ, το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού. Σε πλάνα που μετέδωσε το Κανάλι 12 του Ισραήλ διακρίνεται ένα κτίριο που μοιάζει να έχει δεχτεί πυραυλικό πλήγμα.

Significant damage to the outside of a high-rise apartment building in Tel-Aviv, as a result of a ballistic missile impact. pic.twitter.com/3VgxgMbSZz